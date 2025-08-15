Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко поговорил с заместителем спецпосланника Трампа - РИА Новости, 15.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:33 15.08.2025
https://ria.ru/20250815/lukashenko-2035646303.html
Лукашенко поговорил с заместителем спецпосланника Трампа
Лукашенко поговорил с заместителем спецпосланника Трампа - РИА Новости, 15.08.2025
Лукашенко поговорил с заместителем спецпосланника Трампа
Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел в пятницу вечером телефонный разговор с заместителем спецпосланника президента США по Украине Джоном Коулом,... РИА Новости, 15.08.2025
2025-08-15T22:33:00+03:00
2025-08-15T22:33:00+03:00
в мире
александр лукашенко
белоруссия
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1d/2014152964_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_21f9637bf5924fb5818ba73c1b1f8085.jpg
МИНСК, 15 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел в пятницу вечером телефонный разговор с заместителем спецпосланника президента США по Украине Джоном Коулом, который позвонил по поручению президента США Дональда Трампа, сообщил близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал "Пул первого". В пятницу впервые состоялся телефонный разговор президентов Белоруссии и США. "Еще один телефонный разговор - в развитие разговора с Дональдом Трампом. Президент этим вечером провел разговор с Джоном Коулом. Коул позвонил по поручению Трампа. Это представитель президента США (вместе с Кристофером Смитом он отвечает за Беларусь). А еще он доверенное лицо, ближайший друг Трампа. И - его личный адвокат", - сообщил канал.
https://ria.ru/20250815/tramp-2035616874.html
белоруссия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1d/2014152964_108:0:2837:2047_1920x0_80_0_0_4bcbc716f33102207de55c905e37d7cc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, александр лукашенко, белоруссия, сша
В мире, Александр Лукашенко, Белоруссия, США
Лукашенко поговорил с заместителем спецпосланника Трампа

Лукашенко провел разговор с заместителем спецпосланника президента США Коулом

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкАлександр Лукашенко
Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МИНСК, 15 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел в пятницу вечером телефонный разговор с заместителем спецпосланника президента США по Украине Джоном Коулом, который позвонил по поручению президента США Дональда Трампа, сообщил близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал "Пул первого".
В пятницу впервые состоялся телефонный разговор президентов Белоруссии и США.
"Еще один телефонный разговор - в развитие разговора с Дональдом Трампом. Президент этим вечером провел разговор с Джоном Коулом. Коул позвонил по поручению Трампа. Это представитель президента США (вместе с Кристофером Смитом он отвечает за Беларусь). А еще он доверенное лицо, ближайший друг Трампа. И - его личный адвокат", - сообщил канал.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
Разговор Лукашенко и Трампа состоялся по инициативе президента США
Вчера, 19:16
 
В миреАлександр ЛукашенкоБелоруссияСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала