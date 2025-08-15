https://ria.ru/20250815/lukashenko-2035646303.html

Лукашенко поговорил с заместителем спецпосланника Трампа

Лукашенко поговорил с заместителем спецпосланника Трампа - РИА Новости, 15.08.2025

Лукашенко поговорил с заместителем спецпосланника Трампа

Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел в пятницу вечером телефонный разговор с заместителем спецпосланника президента США по Украине Джоном Коулом,... РИА Новости, 15.08.2025

2025-08-15T22:33:00+03:00

2025-08-15T22:33:00+03:00

2025-08-15T22:33:00+03:00

в мире

александр лукашенко

белоруссия

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1d/2014152964_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_21f9637bf5924fb5818ba73c1b1f8085.jpg

МИНСК, 15 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел в пятницу вечером телефонный разговор с заместителем спецпосланника президента США по Украине Джоном Коулом, который позвонил по поручению президента США Дональда Трампа, сообщил близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал "Пул первого". В пятницу впервые состоялся телефонный разговор президентов Белоруссии и США. "Еще один телефонный разговор - в развитие разговора с Дональдом Трампом. Президент этим вечером провел разговор с Джоном Коулом. Коул позвонил по поручению Трампа. Это представитель президента США (вместе с Кристофером Смитом он отвечает за Беларусь). А еще он доверенное лицо, ближайший друг Трампа. И - его личный адвокат", - сообщил канал.

https://ria.ru/20250815/tramp-2035616874.html

белоруссия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, александр лукашенко, белоруссия, сша