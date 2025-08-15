https://ria.ru/20250815/lukashenko-2035646303.html
Лукашенко поговорил с заместителем спецпосланника Трампа
Лукашенко поговорил с заместителем спецпосланника Трампа - РИА Новости, 15.08.2025
Лукашенко поговорил с заместителем спецпосланника Трампа
Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел в пятницу вечером телефонный разговор с заместителем спецпосланника президента США по Украине Джоном Коулом,... РИА Новости, 15.08.2025
МИНСК, 15 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел в пятницу вечером телефонный разговор с заместителем спецпосланника президента США по Украине Джоном Коулом, который позвонил по поручению президента США Дональда Трампа, сообщил близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал "Пул первого". В пятницу впервые состоялся телефонный разговор президентов Белоруссии и США. "Еще один телефонный разговор - в развитие разговора с Дональдом Трампом. Президент этим вечером провел разговор с Джоном Коулом. Коул позвонил по поручению Трампа. Это представитель президента США (вместе с Кристофером Смитом он отвечает за Беларусь). А еще он доверенное лицо, ближайший друг Трампа. И - его личный адвокат", - сообщил канал.
