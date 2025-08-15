https://ria.ru/20250815/lukashenko-2035621747.html

Лукашенко сообщил Трампу о продолжении работы по освобождению заключенных

МИНСК, 15 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом сообщил, что работа по освобождению заключенных продолжается, рассказал постоянный представитель республики при ООН Валентин Рыбаков в эфире телеканала "Первый информационный". Телефонный разговор Лукашенко и Трампа состоялся 15 августа. Рыбаков выступал в качестве переводчика в ходе этого разговора. Ранее в пятницу Трамп написал в соцсети Truth Social, что обсудил с президентом Белоруссии освобождение заключенных, включая возможное освобождение 1300 человек в будущем. "Президент Трамп поблагодарил Александра Григорьевича за решение об освобождении, последнем освобождении 16 человек, он конкретно указал цифру - 16 человек. И когда он начал дальше эту мысль развивать, наш президент его остановил и сказал: "Дональд, мы работу эту продолжаем, мы ее активно ведем, мы в контакте с представителями и Белого дома, и государственного департамента США. У нас ведутся постоянные консультации, в том числе и по этой теме", - сообщил постпред. По его словам, это вопрос двустороннего движения, и должны быть приняты определенные решения каждой из двух сторон для того, чтобы эти вопросы благополучно разрешить. После переговоров Лукашенко и спецпосланника президента США Кита Келлога 21 июня стало известно, что белорусский президент помиловал 14 человек по просьбе американского лидера Дональда Трампа. Среди помилованных - в основном иностранцы, но есть и несколько белорусов, осужденных за экстремистскую и террористическую деятельность, в том числе супруг кандидата в президенты Белоруссии на выборах в 2020 году Светланы Тихановской Сергей, которого осудили на 18 лет за подготовку массовых беспорядков и ряд других преступлений. Как уточнила тогда пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт, решение об освобождении Тихановского было принято Лукашенко исключительно из гуманных соображений, с целью воссоединения семьи. В преддверии Дня Независимости, который празднуется 3 июля, президентом Белоруссии удовлетворены ходатайства о помиловании 16 осужденных, совершивших различные преступления, в том числе экстремистской направленности. Среди помилованных восемь женщин и восемь мужчин.

