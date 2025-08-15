Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко поздравил Трампа с работой по мирному соглашению на Южном Кавказе - РИА Новости, 15.08.2025
18:44 15.08.2025
https://ria.ru/20250815/lukashenko-2035610998.html
Лукашенко поздравил Трампа с работой по мирному соглашению на Южном Кавказе
2025-08-15T18:44:00+03:00
2025-08-15T18:44:00+03:00
в мире
сша
армения
азербайджан
александр лукашенко
дональд трамп
никол пашинян
МИНСК, 15 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора поздравил президента США Дональда Трампа с хорошей работой по достижению мирного соглашения на Южном Кавказе, сообщила пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт телеканалу RT. "Лукашенко поздравил Трампа с хорошей работой по достижению мирного соглашения на Кавказе. Лидеры двух стран также обсуждали тему Ирана и Ближнего Востока. Лукашенко уверен, что по этим вопросам будет прогресс", - сообщила Эйсмонт. По итогам прошедшей 8 августа в Вашингтоне трехсторонней встречи Трампа, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева была принята декларация о парафировании министрами иностранных дел двух закавказских республик согласованного текста соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений. Ереван также согласился сотрудничать с США и третьими сторонами для создания "Маршрута Трампа ради международного мира и процветания", связывающего Азербайджан с его нахичеванской автономией через территорию Армении.
в мире, сша, армения, азербайджан, александр лукашенко, дональд трамп, никол пашинян
В мире, США, Армения, Азербайджан, Александр Лукашенко, Дональд Трамп, Никол Пашинян
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкАлександр Лукашенко
МИНСК, 15 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора поздравил президента США Дональда Трампа с хорошей работой по достижению мирного соглашения на Южном Кавказе, сообщила пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт телеканалу RT.
"Лукашенко поздравил Трампа с хорошей работой по достижению мирного соглашения на Кавказе. Лидеры двух стран также обсуждали тему Ирана и Ближнего Востока. Лукашенко уверен, что по этим вопросам будет прогресс", - сообщила Эйсмонт.
По итогам прошедшей 8 августа в Вашингтоне трехсторонней встречи Трампа, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева была принята декларация о парафировании министрами иностранных дел двух закавказских республик согласованного текста соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений. Ереван также согласился сотрудничать с США и третьими сторонами для создания "Маршрута Трампа ради международного мира и процветания", связывающего Азербайджан с его нахичеванской автономией через территорию Армении.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
Лукашенко пригласил Трампа в Минск
В мире США Армения Азербайджан Александр Лукашенко Дональд Трамп Никол Пашинян
 
 
