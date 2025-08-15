https://ria.ru/20250815/lukashenko-2035610998.html
Лукашенко поздравил Трампа с работой по мирному соглашению на Южном Кавказе
МИНСК, 15 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора поздравил президента США Дональда Трампа с хорошей работой по достижению мирного соглашения на Южном Кавказе, сообщила пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт телеканалу RT. "Лукашенко поздравил Трампа с хорошей работой по достижению мирного соглашения на Кавказе. Лидеры двух стран также обсуждали тему Ирана и Ближнего Востока. Лукашенко уверен, что по этим вопросам будет прогресс", - сообщила Эйсмонт. По итогам прошедшей 8 августа в Вашингтоне трехсторонней встречи Трампа, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева была принята декларация о парафировании министрами иностранных дел двух закавказских республик согласованного текста соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений. Ереван также согласился сотрудничать с США и третьими сторонами для создания "Маршрута Трампа ради международного мира и процветания", связывающего Азербайджан с его нахичеванской автономией через территорию Армении.
