Лукашенко и Трамп обсудили двухсторонние отношения и конфликт на Украине
17:50 15.08.2025
Лукашенко и Трамп обсудили двухсторонние отношения и конфликт на Украине
Лукашенко и Трамп обсудили двухсторонние отношения и конфликт на Украине - РИА Новости, 15.08.2025
Лукашенко и Трамп обсудили двухсторонние отношения и конфликт на Украине
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора в пятницу обсудили двусторонние отношения и конфликт на... РИА Новости, 15.08.2025
2025-08-15T17:50:00+03:00
2025-08-15T17:50:00+03:00
в мире
белоруссия
сша
александр лукашенко
дональд трамп
украина
МИНСК, 15 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора в пятницу обсудили двусторонние отношения и конфликт на Украине, сообщил близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал "Пул первого". "Лидеры двух стран обсудили вопросы двусторонней повестки, региональную тематику и ситуацию в горячих точках, включая Украину", - говорится в сообщении.
белоруссия
сша
украина
в мире, белоруссия, сша, александр лукашенко, дональд трамп, украина
В мире, Белоруссия, США, Александр Лукашенко, Дональд Трамп, Украина
Лукашенко и Трамп обсудили двухсторонние отношения и конфликт на Украине

Лукашенко и Трамп обсудили двухстороннюю повестку и конфликт на Украине

МИНСК, 15 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора в пятницу обсудили двусторонние отношения и конфликт на Украине, сообщил близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал "Пул первого".
"Лидеры двух стран обсудили вопросы двусторонней повестки, региональную тематику и ситуацию в горячих точках, включая Украину", - говорится в сообщении.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
Лукашенко пригласил Трампа в Минск
В мире Белоруссия США Александр Лукашенко Дональд Трамп Украина
 
 
