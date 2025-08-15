https://ria.ru/20250815/lukashenko-2035596690.html
Лукашенко и Трамп обсудили двухсторонние отношения и конфликт на Украине
Лукашенко и Трамп обсудили двухсторонние отношения и конфликт на Украине - РИА Новости, 15.08.2025
Лукашенко и Трамп обсудили двухсторонние отношения и конфликт на Украине
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора в пятницу обсудили двусторонние отношения и конфликт на... РИА Новости, 15.08.2025
2025-08-15T17:50:00+03:00
2025-08-15T17:50:00+03:00
2025-08-15T17:50:00+03:00
в мире
белоруссия
сша
александр лукашенко
дональд трамп
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1f/1862102172_122:0:1566:812_1920x0_80_0_0_47a33c6c8ecab97fb8d4ed50a2a0125e.jpg
МИНСК, 15 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора в пятницу обсудили двусторонние отношения и конфликт на Украине, сообщил близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал "Пул первого". "Лидеры двух стран обсудили вопросы двусторонней повестки, региональную тематику и ситуацию в горячих точках, включая Украину", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250815/lukashenko-2035592516.html
белоруссия
сша
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1f/1862102172_256:0:1382:844_1920x0_80_0_0_0e4d30d4b73b9c2efc496fc74cbaa59a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, сша, александр лукашенко, дональд трамп, украина
В мире, Белоруссия, США, Александр Лукашенко, Дональд Трамп, Украина
Лукашенко и Трамп обсудили двухсторонние отношения и конфликт на Украине
Лукашенко и Трамп обсудили двухстороннюю повестку и конфликт на Украине