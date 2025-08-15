https://ria.ru/20250815/lukashenko-2035596690.html

Лукашенко и Трамп обсудили двухсторонние отношения и конфликт на Украине

Лукашенко и Трамп обсудили двухсторонние отношения и конфликт на Украине - РИА Новости, 15.08.2025

Лукашенко и Трамп обсудили двухсторонние отношения и конфликт на Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора в пятницу обсудили двусторонние отношения и конфликт на... РИА Новости, 15.08.2025

2025-08-15T17:50:00+03:00

2025-08-15T17:50:00+03:00

2025-08-15T17:50:00+03:00

в мире

белоруссия

сша

александр лукашенко

дональд трамп

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1f/1862102172_122:0:1566:812_1920x0_80_0_0_47a33c6c8ecab97fb8d4ed50a2a0125e.jpg

МИНСК, 15 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора в пятницу обсудили двусторонние отношения и конфликт на Украине, сообщил близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал "Пул первого". "Лидеры двух стран обсудили вопросы двусторонней повестки, региональную тематику и ситуацию в горячих точках, включая Украину", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250815/lukashenko-2035592516.html

белоруссия

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, белоруссия, сша, александр лукашенко, дональд трамп, украина