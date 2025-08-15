Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко пригласил Трампа в Минск
17:39 15.08.2025 (обновлено: 17:46 15.08.2025)
Лукашенко пригласил Трампа в Минск
Белорусский президент Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора пригласил президента США Дональда Трампа с семьей посетить Белоруссию, приглашение было... РИА Новости, 15.08.2025
минск
в мире
белоруссия
сша
дональд трамп
александр лукашенко
МИНСК, 15 авг - РИА Новости. Белорусский президент Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора пригласил президента США Дональда Трампа с семьей посетить Белоруссию, приглашение было принято, сообщил близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал "Пул первого"."Президент Беларуси пригласил Дональда Трампа с семьей в Минск, и это приглашение было принято", - говорится в сообщении.Разговор состоялся 15 августа.
минск, в мире, белоруссия, сша, дональд трамп, александр лукашенко
Минск, В мире, Белоруссия, США, Дональд Трамп, Александр Лукашенко
© РИА Новости / Пресс-служба президента Республики Беларусь | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
© РИА Новости / Пресс-служба президента Республики Беларусь
Перейти в медиабанк
МИНСК, 15 авг - РИА Новости. Белорусский президент Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора пригласил президента США Дональда Трампа с семьей посетить Белоруссию, приглашение было принято, сообщил близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал "Пул первого".
"Президент Беларуси пригласил Дональда Трампа с семьей в Минск, и это приглашение было принято", - говорится в сообщении.
Разговор состоялся 15 августа.
Трамп обсудил с Лукашенко освобождение более тысячи заключенных
МинскВ миреБелоруссияСШАДональд ТрампАлександр Лукашенко
 
 
