Лукашенко пригласил Трампа в Минск
2025-08-15T17:39:00+03:00
МИНСК, 15 авг - РИА Новости. Белорусский президент Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора пригласил президента США Дональда Трампа с семьей посетить Белоруссию, приглашение было принято, сообщил близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал "Пул первого"."Президент Беларуси пригласил Дональда Трампа с семьей в Минск, и это приглашение было принято", - говорится в сообщении.Разговор состоялся 15 августа.
