Рейтинг@Mail.ru
ВСУ атаковали Лисичанск в ЛНР - РИА Новости, 15.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:11 15.08.2025 (обновлено: 10:37 15.08.2025)
https://ria.ru/20250815/lnr-2035457691.html
ВСУ атаковали Лисичанск в ЛНР
ВСУ атаковали Лисичанск в ЛНР - РИА Новости, 15.08.2025
ВСУ атаковали Лисичанск в ЛНР
Украинские войска нанесли серию ударов дронами по жилому микрорайону в Лисичанске в ЛНР, повреждены квартиры в многоэтажках, сообщил посол МИД РФ по особым... РИА Новости, 15.08.2025
2025-08-15T10:11:00+03:00
2025-08-15T10:37:00+03:00
лисичанск
луганская народная республика
россия
родион мирошник
вооруженные силы украины
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0f/2035466050_0:52:978:602_1920x0_80_0_0_cf04dfe7b6526cc51b1b5cf123a85f3a.jpg
ЛУГАНСК, 15 авг – РИА Новости. Украинские войска нанесли серию ударов дронами по жилому микрорайону в Лисичанске в ЛНР, повреждены квартиры в многоэтажках, сообщил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник."ВСУ нанесли серию дроновых ударов по жилому микрорайону Лисичанска в ЛНР. Повреждены квартиры в жилых многоэтажках. В ряде мест произошли возгорания. На данный момент информации о пострадавших не поступало", - написал Мирошник в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20250814/vsu-2035379269.html
лисичанск
луганская народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0f/2035466050_0:0:978:735_1920x0_80_0_0_80c1c593317f36b37cbc9ac62765c0fb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
лисичанск, луганская народная республика, россия, родион мирошник, вооруженные силы украины, происшествия
Лисичанск, Луганская Народная Республика, Россия, Родион Мирошник, Вооруженные силы Украины, Происшествия
ВСУ атаковали Лисичанск в ЛНР

ВСУ нанесли серию ударов по микрорайону в Лисичанске в ЛНР

© Фото : РОДИОН_МИРОШНИК/TelegramПоследствия ударов со стороны ВСУ по жилому микрорайону Лисичанска в ЛНР
Последствия ударов со стороны ВСУ по жилому микрорайону Лисичанска в ЛНР - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
© Фото : РОДИОН_МИРОШНИК/Telegram
Последствия ударов со стороны ВСУ по жилому микрорайону Лисичанска в ЛНР
Читать ria.ru в
Дзен
ЛУГАНСК, 15 авг – РИА Новости. Украинские войска нанесли серию ударов дронами по жилому микрорайону в Лисичанске в ЛНР, повреждены квартиры в многоэтажках, сообщил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"ВСУ нанесли серию дроновых ударов по жилому микрорайону Лисичанска в ЛНР. Повреждены квартиры в жилых многоэтажках. В ряде мест произошли возгорания. На данный момент информации о пострадавших не поступало", - написал Мирошник в своем Telegram-канале.
Леонид Пасечник - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
Пасечник предупредил о возможном росте числа диверсий ВСУ в ЛНР
14 августа, 18:54
 
ЛисичанскЛуганская Народная РеспубликаРоссияРодион МирошникВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала