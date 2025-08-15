https://ria.ru/20250815/lnr-2035457691.html

ВСУ атаковали Лисичанск в ЛНР

ВСУ атаковали Лисичанск в ЛНР - РИА Новости, 15.08.2025

ВСУ атаковали Лисичанск в ЛНР

Украинские войска нанесли серию ударов дронами по жилому микрорайону в Лисичанске в ЛНР, повреждены квартиры в многоэтажках, сообщил посол МИД РФ по особым... РИА Новости, 15.08.2025

2025-08-15T10:11:00+03:00

2025-08-15T10:11:00+03:00

2025-08-15T10:37:00+03:00

лисичанск

луганская народная республика

россия

родион мирошник

вооруженные силы украины

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0f/2035466050_0:52:978:602_1920x0_80_0_0_cf04dfe7b6526cc51b1b5cf123a85f3a.jpg

ЛУГАНСК, 15 авг – РИА Новости. Украинские войска нанесли серию ударов дронами по жилому микрорайону в Лисичанске в ЛНР, повреждены квартиры в многоэтажках, сообщил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник."ВСУ нанесли серию дроновых ударов по жилому микрорайону Лисичанска в ЛНР. Повреждены квартиры в жилых многоэтажках. В ряде мест произошли возгорания. На данный момент информации о пострадавших не поступало", - написал Мирошник в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20250814/vsu-2035379269.html

лисичанск

луганская народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

лисичанск, луганская народная республика, россия, родион мирошник, вооруженные силы украины, происшествия