ВСУ атаковали Лисичанск в ЛНР
ВСУ атаковали Лисичанск в ЛНР - РИА Новости, 15.08.2025
ВСУ атаковали Лисичанск в ЛНР
Украинские войска нанесли серию ударов дронами по жилому микрорайону в Лисичанске в ЛНР, повреждены квартиры в многоэтажках, сообщил посол МИД РФ по особым... РИА Новости, 15.08.2025
2025-08-15T10:11:00+03:00
2025-08-15T10:11:00+03:00
2025-08-15T10:37:00+03:00
лисичанск
луганская народная республика
россия
родион мирошник
вооруженные силы украины
происшествия
ЛУГАНСК, 15 авг – РИА Новости. Украинские войска нанесли серию ударов дронами по жилому микрорайону в Лисичанске в ЛНР, повреждены квартиры в многоэтажках, сообщил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник."ВСУ нанесли серию дроновых ударов по жилому микрорайону Лисичанска в ЛНР. Повреждены квартиры в жилых многоэтажках. В ряде мест произошли возгорания. На данный момент информации о пострадавших не поступало", - написал Мирошник в своем Telegram-канале.
лисичанск
луганская народная республика
россия
ВСУ атаковали Лисичанск в ЛНР
