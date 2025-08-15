https://ria.ru/20250815/lisichansk-2035469926.html
Женщина пострадала при ударе дрона ВСУ по жилому дому в Лисичанске
Женщина пострадала в результате пожара, вызванного ударом дрона ВСУ по многоквартирному жилому дому в Лисичанске, сообщает в Telegram-канале правительство ЛНР. РИА Новости, 15.08.2025
ЛУГАНСК, 15 авг – РИА Новости. Женщина пострадала в результате пожара, вызванного ударом дрона ВСУ по многоквартирному жилому дому в Лисичанске, сообщает в Telegram-канале правительство ЛНР. Ранее посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник рассказал об ударах ВСУ по жилому району в Лисичанске. "Сегодня около полуночи БПЛА противника ударил в жилую многоэтажку в Лисичанске. В результате атаки начался сильный пожар. Огнем полностью уничтожены две квартиры, еще пять - пострадали. От ударной волны выбило окна по всему подъезду… Ожоги получила женщина, проживающая в доме ", - говорится в сообщении. Отмечается, что только к 2.38 пожар удалось ликвидировать. По данным МЧС РФ, горела девятиэтажка, спасатели эвакуировали 25 человек.
