В Лисичанске при пожаре в жилом доме эвакуировали 25 человек

2025-08-15T10:44:00+03:00

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Спасатели эвакуировали 25 человек при пожаре в девятиэтажном жилом доме в Лисичанске в ЛНР после атаки украинского БПЛА, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "Сегодня ночью в результате атаки БПЛА произошло возгорание в девятиэтажном многоквартирном доме. По прибытии пожарно-спасательных подразделений было установлено, что горят квартиры на четвертом этаже. В огненной ловушке оказались два человека. Силы пожарных были брошены на спасение, эвакуацию людей и тушение пожара. Благодаря оперативным и слаженным действиям огнеборцев люди были спасены с верхних этажей при помощи автолестницы. Еще 23 жильца были эвакуированы в безопасное место", - говорится в сообщении. Отмечается, что пожар в доме потушен. Огнем полностью уничтожены две квартиры и пять - частично. К ликвидации пожара привлекались 19 человек и шесть единиц техники.

