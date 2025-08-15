Рейтинг@Mail.ru
10:44 15.08.2025
В Лисичанске при пожаре в жилом доме эвакуировали 25 человек
происшествия
лисичанск
луганская народная республика
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Спасатели эвакуировали 25 человек при пожаре в девятиэтажном жилом доме в Лисичанске в ЛНР после атаки украинского БПЛА, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "Сегодня ночью в результате атаки БПЛА произошло возгорание в девятиэтажном многоквартирном доме. По прибытии пожарно-спасательных подразделений было установлено, что горят квартиры на четвертом этаже. В огненной ловушке оказались два человека. Силы пожарных были брошены на спасение, эвакуацию людей и тушение пожара. Благодаря оперативным и слаженным действиям огнеборцев люди были спасены с верхних этажей при помощи автолестницы. Еще 23 жильца были эвакуированы в безопасное место", - говорится в сообщении. Отмечается, что пожар в доме потушен. Огнем полностью уничтожены две квартиры и пять - частично. К ликвидации пожара привлекались 19 человек и шесть единиц техники.
происшествия, лисичанск, луганская народная республика, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Лисичанск, Луганская Народная Республика, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
© Фото : РОДИОН_МИРОШНИК/TelegramПоследствия ударов со стороны ВСУ по жилому микрорайону Лисичанска в ЛНР
© Фото : РОДИОН_МИРОШНИК/Telegram
Последствия ударов со стороны ВСУ по жилому микрорайону Лисичанска в ЛНР
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Спасатели эвакуировали 25 человек при пожаре в девятиэтажном жилом доме в Лисичанске в ЛНР после атаки украинского БПЛА, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Сегодня ночью в результате атаки БПЛА произошло возгорание в девятиэтажном многоквартирном доме. По прибытии пожарно-спасательных подразделений было установлено, что горят квартиры на четвертом этаже. В огненной ловушке оказались два человека. Силы пожарных были брошены на спасение, эвакуацию людей и тушение пожара. Благодаря оперативным и слаженным действиям огнеборцев люди были спасены с верхних этажей при помощи автолестницы. Еще 23 жильца были эвакуированы в безопасное место", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пожар в доме потушен. Огнем полностью уничтожены две квартиры и пять - частично. К ликвидации пожара привлекались 19 человек и шесть единиц техники.
ПроисшествияЛисичанскЛуганская Народная РеспубликаРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
