https://ria.ru/20250815/lisichansk-2035467557.html
В Лисичанске при пожаре в жилом доме эвакуировали 25 человек
В Лисичанске при пожаре в жилом доме эвакуировали 25 человек - РИА Новости, 15.08.2025
В Лисичанске при пожаре в жилом доме эвакуировали 25 человек
Спасатели эвакуировали 25 человек при пожаре в девятиэтажном жилом доме в Лисичанске в ЛНР после атаки украинского БПЛА, рассказали РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 15.08.2025
2025-08-15T10:44:00+03:00
2025-08-15T10:44:00+03:00
2025-08-15T10:44:00+03:00
происшествия
лисичанск
луганская народная республика
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0f/2035466050_0:52:978:602_1920x0_80_0_0_cf04dfe7b6526cc51b1b5cf123a85f3a.jpg
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Спасатели эвакуировали 25 человек при пожаре в девятиэтажном жилом доме в Лисичанске в ЛНР после атаки украинского БПЛА, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "Сегодня ночью в результате атаки БПЛА произошло возгорание в девятиэтажном многоквартирном доме. По прибытии пожарно-спасательных подразделений было установлено, что горят квартиры на четвертом этаже. В огненной ловушке оказались два человека. Силы пожарных были брошены на спасение, эвакуацию людей и тушение пожара. Благодаря оперативным и слаженным действиям огнеборцев люди были спасены с верхних этажей при помощи автолестницы. Еще 23 жильца были эвакуированы в безопасное место", - говорится в сообщении. Отмечается, что пожар в доме потушен. Огнем полностью уничтожены две квартиры и пять - частично. К ликвидации пожара привлекались 19 человек и шесть единиц техники.
https://ria.ru/20250814/lnr-2035379044.html
лисичанск
луганская народная республика
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0f/2035466050_0:0:978:735_1920x0_80_0_0_80c1c593317f36b37cbc9ac62765c0fb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, лисичанск, луганская народная республика, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Лисичанск, Луганская Народная Республика, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Лисичанске при пожаре в жилом доме эвакуировали 25 человек
В Лисичанске эвакуировали 25 человек при пожаре в жилом доме после атаки БПЛА