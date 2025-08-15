https://ria.ru/20250815/lekarstva-2035450786.html

Мишустин призвал совершенствовать регистрацию лекарств в ЕАЭС

Мишустин призвал совершенствовать регистрацию лекарств в ЕАЭС - РИА Новости, 15.08.2025

Мишустин призвал совершенствовать регистрацию лекарств в ЕАЭС

Нужно и дальше совершенствовать процедуры регистрации лекарств и медизделий в ЕАЭС, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 15.08.2025

2025-08-15T09:48:00+03:00

2025-08-15T09:48:00+03:00

2025-08-15T10:06:00+03:00

россия

киргизия

михаил мишустин

евразийский экономический союз

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0f/2035455445_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_1b62d884c90133382039b84ca04d13fd.jpg

ЧОЛПОН-АТА (Киргизия), 15 авг - РИА Новости. Нужно и дальше совершенствовать процедуры регистрации лекарств и медизделий в ЕАЭС, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Мишустин принимает участие в заседании Евразийского межправительственного совета, который проходит в городе Чолпон-Ате в Киргизии. Премьер-министр России принимает в нем участие в рамках своего официального визита в республику. "Нужно и дальше совершенствовать процедуры регистрации лекарств и медизделий, налаживать кооперацию между производителями. Здоровье людей – всегда в приоритете", - сказал он в ходе заседания.

https://ria.ru/20250626/eaes-2025014019.html

россия

киргизия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, киргизия, михаил мишустин, евразийский экономический союз, в мире