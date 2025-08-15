Рейтинг@Mail.ru
09:48 15.08.2025 (обновлено: 10:06 15.08.2025)
Мишустин призвал совершенствовать регистрацию лекарств в ЕАЭС
ЧОЛПОН-АТА (Киргизия), 15 авг - РИА Новости. Нужно и дальше совершенствовать процедуры регистрации лекарств и медизделий в ЕАЭС, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Мишустин принимает участие в заседании Евразийского межправительственного совета, который проходит в городе Чолпон-Ате в Киргизии. Премьер-министр России принимает в нем участие в рамках своего официального визита в республику. "Нужно и дальше совершенствовать процедуры регистрации лекарств и медизделий, налаживать кооперацию между производителями. Здоровье людей – всегда в приоритете", - сказал он в ходе заседания.
ЧОЛПОН-АТА (Киргизия), 15 авг - РИА Новости. Нужно и дальше совершенствовать процедуры регистрации лекарств и медизделий в ЕАЭС, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Мишустин принимает участие в заседании Евразийского межправительственного совета, который проходит в городе Чолпон-Ате в Киргизии. Премьер-министр России принимает в нем участие в рамках своего официального визита в республику.
"Нужно и дальше совершенствовать процедуры регистрации лекарств и медизделий, налаживать кооперацию между производителями. Здоровье людей – всегда в приоритете", - сказал он в ходе заседания.
Флаги России, Киргизии, Казахстана, Белоруссии, Армении, а также с символикой Евразийского экономического союза (ЕАЭС) - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
Евразийский экономический союз
26 июня, 01:05
 
