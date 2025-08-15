https://ria.ru/20250815/lekarstva-2035450786.html
Мишустин призвал совершенствовать регистрацию лекарств в ЕАЭС
Мишустин призвал совершенствовать регистрацию лекарств в ЕАЭС
Мишустин призвал совершенствовать регистрацию лекарств в ЕАЭС
Нужно и дальше совершенствовать процедуры регистрации лекарств и медизделий в ЕАЭС, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
ЧОЛПОН-АТА (Киргизия), 15 авг - РИА Новости. Нужно и дальше совершенствовать процедуры регистрации лекарств и медизделий в ЕАЭС, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Мишустин принимает участие в заседании Евразийского межправительственного совета, который проходит в городе Чолпон-Ате в Киргизии. Премьер-министр России принимает в нем участие в рамках своего официального визита в республику. "Нужно и дальше совершенствовать процедуры регистрации лекарств и медизделий, налаживать кооперацию между производителями. Здоровье людей – всегда в приоритете", - сказал он в ходе заседания.
