Лавров прибыл на Аляску в свитере с необычной надписью

Лавров прибыл на Аляску в свитере с необычной надписью

Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в отель на Аляске в кофте с надписью "СССР" и черном жилете. РИА Новости, 15.08.2025

в мире

аляска

встреча путина и трампа на аляске

сергей лавров

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в отель на Аляске в кофте с надписью "СССР" и черном жилете.Журналисты заметили министра, когда он выходил из машины.Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся в Анкоридже в пятницу в 22:30 мск. Саммит пройдет на военной базе Эльмендорф-Ричардсон. Политики сначала пообщаются тет-а-тет, затем — с участием делегаций, далее переговоры продолжатся за рабочим завтраком.Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса, стороны также обменяются мнениями о сотрудничестве Москвы и Вашингтона. Лидеры двух государств обсудят задачи обеспечения мира и безопасности, вопросы международной и региональной повестки.Подписания документов во время встречи не ожидается. О достигнутых договоренностях лидеры расскажут на совместной пресс-конференции.

аляска

