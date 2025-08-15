Рейтинг@Mail.ru
Лавров прибыл на Аляску в свитере с необычной надписью
09:37 15.08.2025 (обновлено: 14:55 15.08.2025)
Лавров прибыл на Аляску в свитере с необычной надписью
Лавров прибыл на Аляску в свитере с необычной надписью - РИА Новости, 15.08.2025
Лавров прибыл на Аляску в свитере с необычной надписью
Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в отель на Аляске в кофте с надписью "СССР" и черном жилете. РИА Новости, 15.08.2025
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в отель на Аляске в кофте с надписью "СССР" и черном жилете.Журналисты заметили министра, когда он выходил из машины.Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся в Анкоридже в пятницу в 22:30 мск. Саммит пройдет на военной базе Эльмендорф-Ричардсон. Политики сначала пообщаются тет-а-тет, затем — с участием делегаций, далее переговоры продолжатся за рабочим завтраком.Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса, стороны также обменяются мнениями о сотрудничестве Москвы и Вашингтона. Лидеры двух государств обсудят задачи обеспечения мира и безопасности, вопросы международной и региональной повестки.Подписания документов во время встречи не ожидается. О достигнутых договоренностях лидеры расскажут на совместной пресс-конференции.
Прибытие Лаврова на Аляску
Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в отель на Аляске в кофте с надписью "СССР" и черном жилете. Об этом сообщил Telegram-канал "Известий". Журналисты заметили министра, когда он выходил из машины.
Лавров прибыл на Аляску в свитере с необычной надписью

Лавров появился на Аляске в свитере с надписью СССР

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в отель на Аляске в кофте с надписью "СССР" и черном жилете.
Журналисты заметили министра, когда он выходил из машины.
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся в Анкоридже в пятницу в 22:30 мск. Саммит пройдет на военной базе Эльмендорф-Ричардсон. Политики сначала пообщаются тет-а-тет, затем — с участием делегаций, далее переговоры продолжатся за рабочим завтраком.
Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса, стороны также обменяются мнениями о сотрудничестве Москвы и Вашингтона. Лидеры двух государств обсудят задачи обеспечения мира и безопасности, вопросы международной и региональной повестки.
Подписания документов во время встречи не ожидается. О достигнутых договоренностях лидеры расскажут на совместной пресс-конференции.
