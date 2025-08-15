Рейтинг@Mail.ru
Хинштейн рассказал о последствиях ночной атаки ВСУ по Курску - РИА Новости, 15.08.2025
11:20 15.08.2025 (обновлено: 11:59 15.08.2025)
Хинштейн рассказал о последствиях ночной атаки ВСУ по Курску
Хинштейн рассказал о последствиях ночной атаки ВСУ по Курску - РИА Новости, 15.08.2025
Хинштейн рассказал о последствиях ночной атаки ВСУ по Курску
Окна выбиты в школе, детском саду и детской поликлинике в результате ночной атаки БПЛА по Курску, заявил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. РИА Новости, 15.08.2025
КУРСК, 15 авг - РИА Новости. Окна выбиты в школе, детском саду и детской поликлинике в результате ночной атаки БПЛА по Курску, заявил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. Ранее он сообщал, что украинский беспилотник атаковал дом в Курске, начался пожар, погибла женщина, 12 человек пострадали. Специалисты будут выяснять, подлежит ли пострадавший дом восстановлению, на это время власти города разместят людей в пунктах временного размещения или компенсируют аренду жилья. "Безусловно, мы восстановим пострадавшие дома, восстановим стекла, и уже сегодня специалисты приступят к восстановлению теплового контура. По трем социальным объектам: выбиты окна в соседней школе, здании детского сада и в здании детской поликлиники. Также максимально быстро будем восстанавливать все поврежденное в этих объектах", - рассказал Хинштейн журналистам на месте украинской атаки.
происшествия, курск, курская область, александр хинштейн
Происшествия, Курск, Курская область, Александр Хинштейн
Хинштейн рассказал о последствиях ночной атаки ВСУ по Курску

Хинштейн: после атаки БПЛА в Курске выбиты окна в школе, детсаду и поликлинике

КУРСК, 15 авг - РИА Новости. Окна выбиты в школе, детском саду и детской поликлинике в результате ночной атаки БПЛА по Курску, заявил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
Ранее он сообщал, что украинский беспилотник атаковал дом в Курске, начался пожар, погибла женщина, 12 человек пострадали. Специалисты будут выяснять, подлежит ли пострадавший дом восстановлению, на это время власти города разместят людей в пунктах временного размещения или компенсируют аренду жилья.
"Безусловно, мы восстановим пострадавшие дома, восстановим стекла, и уже сегодня специалисты приступят к восстановлению теплового контура. По трем социальным объектам: выбиты окна в соседней школе, здании детского сада и в здании детской поликлиники. Также максимально быстро будем восстанавливать все поврежденное в этих объектах", - рассказал Хинштейн журналистам на месте украинской атаки.
Происшествия Курск Курская область Александр Хинштейн
 
 
