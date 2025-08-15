https://ria.ru/20250815/kursk-2035474344.html
Хинштейн рассказал о последствиях ночной атаки ВСУ по Курску
Хинштейн рассказал о последствиях ночной атаки ВСУ по Курску - РИА Новости, 15.08.2025
Хинштейн рассказал о последствиях ночной атаки ВСУ по Курску
Окна выбиты в школе, детском саду и детской поликлинике в результате ночной атаки БПЛА по Курску, заявил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. РИА Новости, 15.08.2025
2025-08-15T11:20:00+03:00
2025-08-15T11:20:00+03:00
2025-08-15T11:59:00+03:00
происшествия
курск
курская область
александр хинштейн
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0f/2035482485_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_18043f183a533ac738308b56d20bef79.jpg
КУРСК, 15 авг - РИА Новости. Окна выбиты в школе, детском саду и детской поликлинике в результате ночной атаки БПЛА по Курску, заявил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. Ранее он сообщал, что украинский беспилотник атаковал дом в Курске, начался пожар, погибла женщина, 12 человек пострадали. Специалисты будут выяснять, подлежит ли пострадавший дом восстановлению, на это время власти города разместят людей в пунктах временного размещения или компенсируют аренду жилья. "Безусловно, мы восстановим пострадавшие дома, восстановим стекла, и уже сегодня специалисты приступят к восстановлению теплового контура. По трем социальным объектам: выбиты окна в соседней школе, здании детского сада и в здании детской поликлиники. Также максимально быстро будем восстанавливать все поврежденное в этих объектах", - рассказал Хинштейн журналистам на месте украинской атаки.
https://ria.ru/20250815/kursk-2035460273.html
курск
курская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0f/2035482485_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_f072e185b61063a49b04aa6b45cdbc17.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, курск, курская область, александр хинштейн
Происшествия, Курск, Курская область, Александр Хинштейн
Хинштейн рассказал о последствиях ночной атаки ВСУ по Курску
Хинштейн: после атаки БПЛА в Курске выбиты окна в школе, детсаду и поликлинике