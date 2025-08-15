https://ria.ru/20250815/kursk-2035460273.html

При ночной атаке на Курск пострадали 12 человек

При ночной атаке на Курск пострадали 12 человек - РИА Новости, 15.08.2025

При ночной атаке на Курск пострадали 12 человек

Количество пострадавших при ночной атаке ВСУ на Курск увеличилось до 12, девять из них находятся в областной больнице, трое будут лечиться амбулаторно, сообщил... РИА Новости, 15.08.2025

2025-08-15T10:21:00+03:00

2025-08-15T10:21:00+03:00

2025-08-15T11:28:00+03:00

курск

александр хинштейн

курская область

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0f/2035470334_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_7aba6fa1d99240d26b2f0832739aefbf.jpg

КУРСК, 15 авг - РИА Новости. Количество пострадавших при ночной атаке ВСУ на Курск увеличилось до 12, девять из них находятся в областной больнице, трое будут лечиться амбулаторно, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.Ранее Хинштейн сообщал, что украинский беспилотник атаковал дом в Курске , начался пожар, погибла женщина, ещё шесть человек ранены. Позже врио губернатора региона сообщил, что число пострадавших при атаке украинского БПЛА на дом в Курске увеличилось до 10, среди них есть ребенок."На данный момент у нас 12 пострадавших. Из них трое амбулаторно, девять находятся в областной больнице. И к сожалению, погибла женщина 45 лет. Всем окажем помощь", - сообщил Хинштейн журналистам на месте украинской атаки.

https://ria.ru/20250808/spetsoperatsiya-2034049790.html

курск

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Последствия ночной атаки ВСУ на Курск Количество пострадавших при ночной атаке БПЛА ВСУ на Курск увеличилось до 12, девять из них находятся в областной больнице, сообщил Хинштейн. 2025-08-15T10:21 true PT0M28S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

курск, александр хинштейн, курская область, происшествия