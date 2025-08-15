https://ria.ru/20250815/kursk-2035460273.html
При ночной атаке на Курск пострадали 12 человек
При ночной атаке на Курск пострадали 12 человек - РИА Новости, 15.08.2025
При ночной атаке на Курск пострадали 12 человек
Количество пострадавших при ночной атаке ВСУ на Курск увеличилось до 12, девять из них находятся в областной больнице, трое будут лечиться амбулаторно, сообщил... РИА Новости, 15.08.2025
КУРСК, 15 авг - РИА Новости. Количество пострадавших при ночной атаке ВСУ на Курск увеличилось до 12, девять из них находятся в областной больнице, трое будут лечиться амбулаторно, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.Ранее Хинштейн сообщал, что украинский беспилотник атаковал дом в Курске , начался пожар, погибла женщина, ещё шесть человек ранены. Позже врио губернатора региона сообщил, что число пострадавших при атаке украинского БПЛА на дом в Курске увеличилось до 10, среди них есть ребенок."На данный момент у нас 12 пострадавших. Из них трое амбулаторно, девять находятся в областной больнице. И к сожалению, погибла женщина 45 лет. Всем окажем помощь", - сообщил Хинштейн журналистам на месте украинской атаки.
Последствия ночной атаки ВСУ на Курск
Количество пострадавших при ночной атаке БПЛА ВСУ на Курск увеличилось до 12, девять из них находятся в областной больнице, сообщил Хинштейн.
