На Кубе рассказали, к чему может привести встреча Путина и Трампа

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа может определить путь к дипломатическому и экономическому сближению двух стран, сообщил РИА... РИА Новости, 15.08.2025
ГАВАНА, 15 авг - РИА Новости. Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа может определить путь к дипломатическому и экономическому сближению двух стран, сообщил РИА Новости профессор института международных отношений Кубы Йосмани Фернандес. Саммит пройдет в пятницу в Анкоридже на Аляске. "Встреча двух лидеров обозначит существенные перемены в политике, которая разрабатывалась в период президентства (Джо) Байдена, и может определить путь к дипломатическому и экономическому сближению между двумя странами", - сказал он. По мнению Фернандеса, у США есть интерес к восстановлению экономических связей с Россией. Многие американские компании хотят вернуться в РФ.
