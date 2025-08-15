Рейтинг@Mail.ru
18:00 15.08.2025
Аксенов наградил медалью спасших владельца "Тайгана"
Аксенов наградил медалью спасших владельца "Тайгана"
Глава Крыма Сергей Аксенов наградил медалью "За мужество и доблесть" спасших директора сафари-парка "Тайган" Олега Зубкова при нападении льва
республика крым
россия
олег зубков
сергей аксенов (политик)
следственный комитет россии (ск рф)
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов наградил медалью "За мужество и доблесть" спасших директора сафари-парка "Тайган" Олега Зубкова при нападении льва, соответствующий указ опубликован на сайте правительства республики. "Наградить медалью "За мужество и доблесть" Алексагину Татьяну Викторовну - рабочего по уходу за животными структурного подразделения (филиала) общества с ограниченной ответственностью "Ялтинский зоопарк "Сказка" – Парк львов "Тайган"; Данилова Алексея Васильевича – самозанятого", - говорится в указе. Награждены Алексагина и Данилов за самоотверженность, мужество и отвагу, а также за смелые и решительные действия. Алексагина находилась рядом с Зубковым во время нападения и первой пришла ему на помощь, отгоняя льва. Затем ей начал помогать турист - один из посетителей зоопарка. Мужчина спрыгнул в открытую территорию обитания львов и помог затащить раненого Зубкова в машину. В июне Зубков пережил нападение льва в открытой части зоопарка. Его прооперировали в Крыму, а затем транспортировали в больницу Краснодара. СК РФ возбудил уголовное дело по факту нарушений требований охраны труда, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью человека. После нескольких операций Зубкова выписали, он вернулся в Крым. Сам Зубков рассказывал, что в тот день он слишком близко подошел к хищнику, который ел мясо, и, повинуясь инстинктам, 250-килограммовый лев напал на него, вцепившись в шею. Спровоцировал льва резкий звук закрывающейся двери.
республика крым, россия, олег зубков, сергей аксенов (политик), следственный комитет россии (ск рф)
Республика Крым, Россия, Олег Зубков, Сергей Аксенов (политик), Следственный комитет России (СК РФ)
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСергей Аксенов
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов наградил медалью "За мужество и доблесть" спасших директора сафари-парка "Тайган" Олега Зубкова при нападении льва, соответствующий указ опубликован на сайте правительства республики.
"Наградить медалью "За мужество и доблесть" Алексагину Татьяну Викторовну - рабочего по уходу за животными структурного подразделения (филиала) общества с ограниченной ответственностью "Ялтинский зоопарк "Сказка" – Парк львов "Тайган"; Данилова Алексея Васильевича – самозанятого", - говорится в указе.
Награждены Алексагина и Данилов за самоотверженность, мужество и отвагу, а также за смелые и решительные действия.
Алексагина находилась рядом с Зубковым во время нападения и первой пришла ему на помощь, отгоняя льва. Затем ей начал помогать турист - один из посетителей зоопарка. Мужчина спрыгнул в открытую территорию обитания львов и помог затащить раненого Зубкова в машину.
В июне Зубков пережил нападение льва в открытой части зоопарка. Его прооперировали в Крыму, а затем транспортировали в больницу Краснодара. СК РФ возбудил уголовное дело по факту нарушений требований охраны труда, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью человека. После нескольких операций Зубкова выписали, он вернулся в Крым. Сам Зубков рассказывал, что в тот день он слишком близко подошел к хищнику, который ел мясо, и, повинуясь инстинктам, 250-килограммовый лев напал на него, вцепившись в шею. Спровоцировал льва резкий звук закрывающейся двери.
Республика КрымРоссияОлег ЗубковСергей Аксенов (политик)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
