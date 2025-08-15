Рейтинг@Mail.ru
Власти Крыма заявили, что проблема с дефицитом бензина будет скоро решена - РИА Новости, 15.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:22 15.08.2025
https://ria.ru/20250815/krym-2035585646.html
Власти Крыма заявили, что проблема с дефицитом бензина будет скоро решена
Власти Крыма заявили, что проблема с дефицитом бензина будет скоро решена - РИА Новости, 15.08.2025
Власти Крыма заявили, что проблема с дефицитом бензина будет скоро решена
Проблема с незначительным дефицитом бензина марки АИ-95 в Крыму будет решена в ближайшее время, сообщила пресс-служба министерства топлива и энергетики... РИА Новости, 15.08.2025
2025-08-15T17:22:00+03:00
2025-08-15T17:22:00+03:00
экономика
республика крым
керченский пролив
аи-95
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/39912/76/399127641_0:282:2554:1719_1920x0_80_0_0_3cc479dbaa4f7c42495fcf9619e8a330.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости. Проблема с незначительным дефицитом бензина марки АИ-95 в Крыму будет решена в ближайшее время, сообщила пресс-служба министерства топлива и энергетики республики. "По ряду АЗС наблюдается отсутствие автомобильного бензина марки АИ-95, однако данный дефицит является незначительным по отношению к общим запасам топлива (исходя из среднесуточной реализации) и количества АЗС. В ближайшее время, по мере развоза предприятиями-трейдерами по сети АЗС Республики Крым, необходимый объем автомобильного бензина марки АИ-95 будет восполнен", - говорится в сообщении. Причиной возникшего дефицита в министерстве назвали временные трудности с доставкой светлых нефтепродуктов на полуостров через Керченский пролив. "Одним из значительных факторов является график работы паромной переправы по погодным условиям. Доставленный объем светлых нефтепродуктов проходит ряд технологических мероприятий перед тем, как топливо будет доставлено в розничную сеть", - объяснили в министерстве.
https://ria.ru/20250815/proezd-2035461094.html
республика крым
керченский пролив
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/39912/76/399127641_0:43:2554:1959_1920x0_80_0_0_92e4eed9b7df7cfed034c316dd0fe51b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, республика крым, керченский пролив, аи-95
Экономика, Республика Крым, Керченский пролив, АИ-95
Власти Крыма заявили, что проблема с дефицитом бензина будет скоро решена

Власти Крыма заявили, что проблема с дефицитом бензина АИ-95 будет скоро решена

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкРабота автозаправки
Работа автозаправки - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости. Проблема с незначительным дефицитом бензина марки АИ-95 в Крыму будет решена в ближайшее время, сообщила пресс-служба министерства топлива и энергетики республики.
"По ряду АЗС наблюдается отсутствие автомобильного бензина марки АИ-95, однако данный дефицит является незначительным по отношению к общим запасам топлива (исходя из среднесуточной реализации) и количества АЗС. В ближайшее время, по мере развоза предприятиями-трейдерами по сети АЗС Республики Крым, необходимый объем автомобильного бензина марки АИ-95 будет восполнен", - говорится в сообщении.
Причиной возникшего дефицита в министерстве назвали временные трудности с доставкой светлых нефтепродуктов на полуостров через Керченский пролив.
"Одним из значительных факторов является график работы паромной переправы по погодным условиям. Доставленный объем светлых нефтепродуктов проходит ряд технологических мероприятий перед тем, как топливо будет доставлено в розничную сеть", - объяснили в министерстве.
Автомобильная пробка перед Крымским мостом - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
Около двух тысяч автомобилей стоят в очереди на Крымский мост
Вчера, 10:24
 
ЭкономикаРеспублика КрымКерченский проливАИ-95
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала