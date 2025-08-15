https://ria.ru/20250815/krym-2035585646.html
Власти Крыма заявили, что проблема с дефицитом бензина будет скоро решена
Власти Крыма заявили, что проблема с дефицитом бензина будет скоро решена - РИА Новости, 15.08.2025
Власти Крыма заявили, что проблема с дефицитом бензина будет скоро решена
Проблема с незначительным дефицитом бензина марки АИ-95 в Крыму будет решена в ближайшее время, сообщила пресс-служба министерства топлива и энергетики... РИА Новости, 15.08.2025
2025-08-15T17:22:00+03:00
2025-08-15T17:22:00+03:00
2025-08-15T17:22:00+03:00
экономика
республика крым
керченский пролив
аи-95
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/39912/76/399127641_0:282:2554:1719_1920x0_80_0_0_3cc479dbaa4f7c42495fcf9619e8a330.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости. Проблема с незначительным дефицитом бензина марки АИ-95 в Крыму будет решена в ближайшее время, сообщила пресс-служба министерства топлива и энергетики республики. "По ряду АЗС наблюдается отсутствие автомобильного бензина марки АИ-95, однако данный дефицит является незначительным по отношению к общим запасам топлива (исходя из среднесуточной реализации) и количества АЗС. В ближайшее время, по мере развоза предприятиями-трейдерами по сети АЗС Республики Крым, необходимый объем автомобильного бензина марки АИ-95 будет восполнен", - говорится в сообщении. Причиной возникшего дефицита в министерстве назвали временные трудности с доставкой светлых нефтепродуктов на полуостров через Керченский пролив. "Одним из значительных факторов является график работы паромной переправы по погодным условиям. Доставленный объем светлых нефтепродуктов проходит ряд технологических мероприятий перед тем, как топливо будет доставлено в розничную сеть", - объяснили в министерстве.
https://ria.ru/20250815/proezd-2035461094.html
республика крым
керченский пролив
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/39912/76/399127641_0:43:2554:1959_1920x0_80_0_0_92e4eed9b7df7cfed034c316dd0fe51b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, республика крым, керченский пролив, аи-95
Экономика, Республика Крым, Керченский пролив, АИ-95
Власти Крыма заявили, что проблема с дефицитом бензина будет скоро решена
Власти Крыма заявили, что проблема с дефицитом бензина АИ-95 будет скоро решена