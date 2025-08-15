https://ria.ru/20250815/krasnodar-2035593678.html
В Краснодаре более 200 человек эвакуировали из-за пожара в спорткомплексе
происшествия
россия
краснодар
краснодарский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
КРАСНОДАР, 15 авг - РИА Новости. Двести тридцать человек, из которых 140 - дети, эвакуировали из-за пожара в спортивном комплексе "Чемпион" в Краснодаре, возгорание потушено, пострадавших нет, сотрудники дознания ведут проверку, сообщили журналистам в ГУМЧС по Краснодарскому краю. По информации ведомства, в здании горела обшивка стены на площади 10 квадратных метров. "Установлено возгорание обшивки стены на площади 10 м2. Ликвидирован до прибытия сотрудников МЧС России. К ликвидации пожара привлекалось от МЧС России 39 человек личного состава, 15 единиц техники… Проводится проверка сотрудниками дознания по факту пожара… Эвакуированы 230 человек, из них 140 детей", - говорится в сообщении ведомства. Как уточнили журналистам в управлении, пожар произошел в спортивном комплексе "Чемпион". Пострадавших нет.
россия
краснодар
краснодарский край
2025
