В Севастополе госпитализировали пострадавших при обрушении крана
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости. Пострадавших при падении строительного крана в Севастополе госпитализировали, сообщило городское управление МЧС РФ. Ранее в МЧС сообщили, что в Севастополе рухнул строительный кран, один человек погиб, двое травмированы. Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности. "Оба пострадавших при обрушении крана в Севастополе госпитализированы. У одного рабочего перелом ноги, у другого – рваная рана верхней конечности", - говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что конструкция башенного крана рухнула с высоты около 45 метров при монтажных работах.
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0f/2035471942_0:0:1172:878_1920x0_80_0_0_35c7b355fc57cf1832f86153e3901c00.jpg
Рухнувший строительный кран в Севастополе
В Севастополе рухнул строительный кран, один человек погиб, двое травмированы, сообщает главное управление МЧС РФ по Севастополю.
