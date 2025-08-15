В Севастополе госпитализировали пострадавших при обрушении крана

Рейтинг@Mail.ru
14:49 15.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости. Пострадавших при падении строительного крана в Севастополе госпитализировали, сообщило городское управление МЧС РФ. Ранее в МЧС сообщили, что в Севастополе рухнул строительный кран, один человек погиб, двое травмированы. Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности. "Оба пострадавших при обрушении крана в Севастополе госпитализированы. У одного рабочего перелом ноги, у другого – рваная рана верхней конечности", - говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что конструкция башенного крана рухнула с высоты около 45 метров при монтажных работах.
Обрушение строительного крана произошло в Севастополе
Ранее в МЧС сообщили, что в Севастополе рухнул строительный кран, один человек погиб, двое травмированы. Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности.
"Оба пострадавших при обрушении крана в Севастополе госпитализированы. У одного рабочего перелом ноги, у другого – рваная рана верхней конечности", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что конструкция башенного крана рухнула с высоты около 45 метров при монтажных работах.
 
