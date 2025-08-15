https://ria.ru/20250815/kran-2035527230.html

В Севастополе госпитализировали пострадавших при обрушении крана

В Севастополе госпитализировали пострадавших при обрушении крана - РИА Новости, 15.08.2025

В Севастополе госпитализировали пострадавших при обрушении крана

Пострадавших при падении строительного крана в Севастополе госпитализировали, сообщило городское управление МЧС РФ. РИА Новости, 15.08.2025

2025-08-15T14:49:00+03:00

2025-08-15T14:49:00+03:00

2025-08-15T14:49:00+03:00

происшествия

севастополь

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0f/2035471942_0:62:1179:725_1920x0_80_0_0_c7fd66d7832ac60225ffd930a925ce9b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости. Пострадавших при падении строительного крана в Севастополе госпитализировали, сообщило городское управление МЧС РФ. Ранее в МЧС сообщили, что в Севастополе рухнул строительный кран, один человек погиб, двое травмированы. Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности. "Оба пострадавших при обрушении крана в Севастополе госпитализированы. У одного рабочего перелом ноги, у другого – рваная рана верхней конечности", - говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что конструкция башенного крана рухнула с высоты около 45 метров при монтажных работах.

севастополь

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Рухнувший строительный кран в Севастополе В Севастополе рухнул строительный кран, один человек погиб, двое травмированы, сообщает главное управление МЧС РФ по Севастополю. 2025-08-15T14:49 true PT0M17S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, севастополь, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), видео