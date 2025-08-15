Рейтинг@Mail.ru
11:47 15.08.2025 (обновлено: 12:08 15.08.2025)
В Севастополе возбудили дело после падения строительного крана
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости. Уголовное дело по факту нарушения правил безопасности возбуждено после падения строительного крана в Севастополе, сообщает пресс-служба крымского главного управления СК РФ. Ранее в МЧС сообщили, что в Севастополе рухнул строительный кран, один человек погиб, двое травмированы. "Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекших по неосторожности смерть человека (ч.2 ст. 216 УК РФ)", - говорится в сообщении. Следователи проводят осмотр территории, назначены экспертизы.
2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости. Уголовное дело по факту нарушения правил безопасности возбуждено после падения строительного крана в Севастополе, сообщает пресс-служба крымского главного управления СК РФ.
Ранее в МЧС сообщили, что в Севастополе рухнул строительный кран, один человек погиб, двое травмированы.
"Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекших по неосторожности смерть человека (ч.2 ст. 216 УК РФ)", - говорится в сообщении.
Следователи проводят осмотр территории, назначены экспертизы.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
Три человека погибли, сорвавшись с высоты при работе на ТЭЦ во Владивостоке
ПроисшествияСевастопольРоссияСледственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
