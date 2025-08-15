https://ria.ru/20250815/kran-2035480467.html
В Севастополе возбудили дело после падения строительного крана
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости. Уголовное дело по факту нарушения правил безопасности возбуждено после падения строительного крана в Севастополе, сообщает пресс-служба крымского главного управления СК РФ. Ранее в МЧС сообщили, что в Севастополе рухнул строительный кран, один человек погиб, двое травмированы. "Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекших по неосторожности смерть человека (ч.2 ст. 216 УК РФ)", - говорится в сообщении. Следователи проводят осмотр территории, назначены экспертизы.
Рухнувший строительный кран в Севастополе
В Севастополе рухнул строительный кран, один человек погиб, двое травмированы, сообщает главное управление МЧС РФ по Севастополю.
