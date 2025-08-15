Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе рухнул строительный кран, один человек погиб - РИА Новости, 15.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:47 15.08.2025 (обновлено: 12:08 15.08.2025)
https://ria.ru/20250815/kran-2035468499.html
В Севастополе рухнул строительный кран, один человек погиб
В Севастополе рухнул строительный кран, один человек погиб - РИА Новости, 15.08.2025
В Севастополе рухнул строительный кран, один человек погиб
В Севастополе рухнул строительный кран, один человек погиб, двое травмированы, сообщает главное управление МЧС РФ по Севастополю. РИА Новости, 15.08.2025
2025-08-15T10:47:00+03:00
2025-08-15T12:08:00+03:00
происшествия
севастополь
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0f/2035483382_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f9ff715f7cbbd2b6a3019225a5cfb64b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости. В Севастополе рухнул строительный кран, один человек погиб, двое травмированы, сообщает главное управление МЧС РФ по Севастополю."Обрушение строительного крана произошло в Севастополе. К сожалению, один человек погиб, двое получили травмы", - говорится в сообщении.По данным ведомства, строительный кран рухнул в районе проспекта Октябрьской Революции. На месте работают спасатели и медицинские бригады.
https://ria.ru/20250805/primore-2033392768.html
севастополь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Рухнувший строительный кран в Севастополе
В Севастополе рухнул строительный кран, один человек погиб, двое травмированы, сообщает главное управление МЧС РФ по Севастополю.
2025-08-15T10:47
true
PT0M17S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0f/2035483382_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_bd0dfc973e5bbd94d3ebeafdb1f2c138.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, севастополь, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Севастополь, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Севастополе рухнул строительный кран, один человек погиб

В Севастополе один человек погиб и 2 пострадали при падении строительного крана

Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости. В Севастополе рухнул строительный кран, один человек погиб, двое травмированы, сообщает главное управление МЧС РФ по Севастополю.
"Обрушение строительного крана произошло в Севастополе. К сожалению, один человек погиб, двое получили травмы", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, строительный кран рухнул в районе проспекта Октябрьской Революции. На месте работают спасатели и медицинские бригады.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
В Приморье рабочий погиб при опрокидывании вилочного погрузчика
5 августа, 08:40
 
ПроисшествияСевастопольМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала