В Севастополе рухнул строительный кран, один человек погиб

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости. В Севастополе рухнул строительный кран, один человек погиб, двое травмированы, сообщает главное управление МЧС РФ по Севастополю."Обрушение строительного крана произошло в Севастополе. К сожалению, один человек погиб, двое получили травмы", - говорится в сообщении.По данным ведомства, строительный кран рухнул в районе проспекта Октябрьской Революции. На месте работают спасатели и медицинские бригады.

