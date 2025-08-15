https://ria.ru/20250815/koreya-2035426877.html
Медведев поздравил Ким Чен Ына с юбилеем освобождения Кореи
Медведев поздравил Ким Чен Ына с 80-летием освобождения Кореи от Японии
СЕУЛ, 15 авг - РИА Новости. Председатель Всероссийской политической партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев направил поздравительную телеграмму лидеру КНДР Ким Чен Ыну по случаю 80-летия освобождения Корейского полуострова от японского колониального господства, в которой выразил надежду на совместное противостояние "неоколониальным" практикам Запада, передает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).
В телеграмме политик отметил историческое значение праздника, отдав дань памяти "корейским патриотам, солдатам и офицерам Красной Армии, проявившим беспримерное мужество и героизм в борьбе за свободу и независимость Кореи".
Отдельное внимание Медведев уделил современному взаимодействию двух стран, прочным узам между ними.
"Наши народы и сегодня плечом к плечу противостоят внешним деструктивным силам, прилагают целенаправленные усилия по построению справедливого мирового порядка. Свидетельством прочности братских уз, соединяющих Россию и КНДР, является активное участие воинов Корейской Народной Армии в освобождении Курской области от вторгшихся на её территорию украинских неонацистов и иностранных наёмников", - заявил он.
Медведев выразил уверенность, что совместные усилия России и КНДР приведут к дальнейшему укреплению всеобъемлющего стратегического партнёрства.
"Рассчитываю, что весомый вклад в достижение общих целей внесет сотрудничество между Всероссийской политической партией "Единая Россия" и Трудовой партией Кореи, в том числе в контексте противостояния неоколониальным практикам коллективного Запада", - заявил политик.
В завершение он пожелал Ким Чен Ыну "крепкого здоровья и успехов в ответственной деятельности", а гражданам КНДР — "процветания и благополучия".