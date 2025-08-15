Рейтинг@Mail.ru
Медведев поздравил Ким Чен Ына с юбилеем освобождения Кореи
04:55 15.08.2025
Медведев поздравил Ким Чен Ына с юбилеем освобождения Кореи
Медведев поздравил Ким Чен Ына с юбилеем освобождения Кореи
в мире
кндр (северная корея)
россия
корейский полуостров
дмитрий медведев
ким чен ын
единая россия
корейская народная армия
СЕУЛ, 15 авг - РИА Новости. Председатель Всероссийской политической партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев направил поздравительную телеграмму лидеру КНДР Ким Чен Ыну по случаю 80-летия освобождения Корейского полуострова от японского колониального господства, в которой выразил надежду на совместное противостояние "неоколониальным" практикам Запада, передает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК). В телеграмме политик отметил историческое значение праздника, отдав дань памяти "корейским патриотам, солдатам и офицерам Красной Армии, проявившим беспримерное мужество и героизм в борьбе за свободу и независимость Кореи". Отдельное внимание Медведев уделил современному взаимодействию двух стран, прочным узам между ними. "Наши народы и сегодня плечом к плечу противостоят внешним деструктивным силам, прилагают целенаправленные усилия по построению справедливого мирового порядка. Свидетельством прочности братских уз, соединяющих Россию и КНДР, является активное участие воинов Корейской Народной Армии в освобождении Курской области от вторгшихся на её территорию украинских неонацистов и иностранных наёмников", - заявил он. Медведев выразил уверенность, что совместные усилия России и КНДР приведут к дальнейшему укреплению всеобъемлющего стратегического партнёрства. "Рассчитываю, что весомый вклад в достижение общих целей внесет сотрудничество между Всероссийской политической партией "Единая Россия" и Трудовой партией Кореи, в том числе в контексте противостояния неоколониальным практикам коллективного Запада", - заявил политик. В завершение он пожелал Ким Чен Ыну "крепкого здоровья и успехов в ответственной деятельности", а гражданам КНДР — "процветания и благополучия".
кндр (северная корея)
россия
корейский полуостров
в мире, кндр (северная корея), россия, корейский полуостров, дмитрий медведев, ким чен ын, единая россия, корейская народная армия
В мире, КНДР (Северная Корея), Россия, Корейский полуостров, Дмитрий Медведев, Ким Чен Ын, Единая Россия, Корейская народная армия
СЕУЛ, 15 авг - РИА Новости. Председатель Всероссийской политической партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев направил поздравительную телеграмму лидеру КНДР Ким Чен Ыну по случаю 80-летия освобождения Корейского полуострова от японского колониального господства, в которой выразил надежду на совместное противостояние "неоколониальным" практикам Запада, передает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).
В телеграмме политик отметил историческое значение праздника, отдав дань памяти "корейским патриотам, солдатам и офицерам Красной Армии, проявившим беспримерное мужество и героизм в борьбе за свободу и независимость Кореи".
Президент РФ Владимир Путин и председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын во время встречи на космодроме Восточный - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
Россия победит в "священной войне" за справедливость, уверен Ким Чен Ын
16 августа 2024, 04:56
Отдельное внимание Медведев уделил современному взаимодействию двух стран, прочным узам между ними.
"Наши народы и сегодня плечом к плечу противостоят внешним деструктивным силам, прилагают целенаправленные усилия по построению справедливого мирового порядка. Свидетельством прочности братских уз, соединяющих Россию и КНДР, является активное участие воинов Корейской Народной Армии в освобождении Курской области от вторгшихся на её территорию украинских неонацистов и иностранных наёмников", - заявил он.
Медведев выразил уверенность, что совместные усилия России и КНДР приведут к дальнейшему укреплению всеобъемлющего стратегического партнёрства.
"Рассчитываю, что весомый вклад в достижение общих целей внесет сотрудничество между Всероссийской политической партией "Единая Россия" и Трудовой партией Кореи, в том числе в контексте противостояния неоколониальным практикам коллективного Запада", - заявил политик.
В завершение он пожелал Ким Чен Ыну "крепкого здоровья и успехов в ответственной деятельности", а гражданам КНДР — "процветания и благополучия".
Флаги России и КНДР на космодроме Восточный - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
Путин выразил уверенность в выгодном сотрудничестве с КНДР
16 августа 2024, 04:54
 
