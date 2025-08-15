Один изящный маневр. Как Красная армия освободила Корею

https://ria.ru/20250815/koreya-2035361768.html

Восемьдесят лет назад Красная армия начала операцию по освобождению Кореи от японской оккупации. В этот день император Японии Хирохито отдал войскам приказ о... РИА Новости, 15.08.2025

2025-08-15T08:00:00+03:00

2025-08-15T08:00:00+03:00

2025-08-15T09:48:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

безопасность

вторая мировая война (1939-1945)

япония

ссср

пхеньян

ким ир сен

франклин рузвельт

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости, Андрей Коц. Восемьдесят лет назад Красная армия начала операцию по освобождению Кореи от японской оккупации. В этот день император Японии Хирохито отдал войскам приказ о капитуляции. Но далеко не до всех частей и соединений армии он дошел вовремя. На отдельных участках фронта японцы продолжали оказывать нашим войскам ожесточенное сопротивление. О том, как СССР освобождал эти земли, — в материале РИА Новости.Оккупация длиной в 40 летКорея попала под протекторат Японии еще в начале XX века и в 1910-м была аннексирована. С середины 1930-х Токио проводил политику ассимиляции: создал жесткую военно-полицейскую систему насилия и угнетения. Иными словами, японцы поставили корейцев в положение недолюдей: либо ассимилируйся и принимай японские правила игры, либо живи на положении раба. Использование корейского языка в государственных учреждениях запретили, прекратили его преподавание в школах. Проводились кампании по замене корейских фамилий японскими и внедрению японской религии синто.В Декларации, принятой на конференции в Каире в ноябре 1943-го, президент США Франклин Рузвельт, британский премьер Уинстон Черчилль и глава китайского гоминьдановского правительства Чан Кайши объявили, что Япония должна быть изгнана со всех захваченных ею территорий, а Корея в должное время станет свободной и независимой. Декларацию опубликовали после того, как на Тегеранской конференции в ноябре 1943-го с нею ознакомился и не высказал замечаний советский лидер Иосиф Сталин.На Ялтинской конференции в феврале 1945-го Сталин, Рузвельт и Черчилль договорились, что через два-три месяца после разгрома Германии СССР вступит в войну против Японии. На Потсдамской конференции союзников летом 1945-го эта договоренность была подтверждена, притом что уже в апреле СССР денонсировал договор с Японией о нейтралитете, а с мая шла переброска войск на Дальний Восток.Удары с трех сторонВместе с дислоцированными на Дальнем Востоке войсками сформировали три фронта: Забайкальский, 1-й и 2-й Дальневосточные. Всего — 131 дивизия и 117 бригад. К Маньчжурской операции привлекались и силы Тихоокеанского флота, Амурская военная флотилия, а также пограничные войска НКВД. Общая численность группировки превышала 1,5 миллиона человек.Оперативный замысел советского командования предусматривал нанесение двух основных (с территории МНР и Приморья) и нескольких вспомогательных ударов по сходящимся в центре Маньчжурии направлениям, глубокий охват главных сил Квантунской армии, рассечение их и последующий разгром по частям, овладение важнейшими военно-политическими центрами: Фэнтянем, Синьцзином, Харбином и Гирином. Маньчжурская операция проводилась на фронте шириной 2700 километров на сложном театре военных действий. Началась она в ночь на 9 августа, когда советские войска перешли границу Маньчжоу-Го и Внутренней Монголии.Имея кратное превосходство в танках и авиации, советские войска ударами с запада, востока и севера рассекли силы противника на изолированные группы и завершили маневр на их окружение. Японские силы непосредственно в Корее разгромила 25-я армия 1-го Дальневосточного фронта (командарм — генерал-полковник Иван Чистяков). В ходе стремительного наступления от Владивостока вдоль побережья Японского моря активно применялись морские десанты с захватом важных портов, в том числе Унги и Чхонджина.Свободная КореяПятнадцатого августа японский император объявил по радио о прекращении сопротивления. В тот же день американский главком на Тихом океане генерал Дуглас Макартур подготовил для согласования с союзниками "Общий приказ № 1", в соответствии с которым, помимо прочего, японские войска в Корее севернее 38-й параллели должны были сдаваться советскому командованию, а южнее — американскому.Локальные боевые действия на Корейском полуострове продолжались еще несколько дней. Японский гарнизон крупнейшего порта Вонсан сдался лишь 22 августа. Двадцать четвертого августа для принятия капитуляции у японцев в Пхеньяне и Хамхыне пришлось высаживать воздушные десанты. К концу месяца разоружение японских войск в северных районах полуострова было завершено, части 25-й армии вышли к 38-й параллели. Американские войска высадились в южнокорейском Инчхоне только 8 сентября, то есть уже после подписания акта о капитуляции Японии.Общие потери 25-й армии в Корее превысили 4,5 тысячи солдат и офицеров, из которых 1,5 тысячи погибли. На освобожденных территориях было создано Управление советской гражданской администрации во главе с генерал-майором Андреем Романенко, главной задачей которого было содействие новым местным органам власти — постепенно создававшимся народным комитетам.Во второй половине сентября из Владивостока через Вонсан на советском пароходе "Пугачев" в Корею прибыл назначенный помощником советского коменданта Пхеньяна Ким Ир Сен, на тот момент — капитан Красной армии. Четырнадцатого октября он впервые выступил на митинге в Пхеньяне. Командарм Чистяков представил его как "знаменитого партизанского вождя", имея в виду действия отряда Ким Ир Сена в Маньчжурии против японцев в конце 1930-х.В феврале 1946-го Ким Ир Сен возглавил Временный народный комитет Северной Кореи. Ответом на провозглашение 15 августа 1948-го на юге полуострова Республики Кореи стало создание 9 сентября того же года Корейской Народно-Демократической Республики. Ким Ир Сен возглавил ее правительство. А 12 октября 1948-го СССР установил дипломатические отношения с КНДР. Вывод советских войск с территории КНДР завершился 26 декабря 1948-го.Пятнадцатого августа отмечается День освобождения Кореи от японской колониальной оккупации во время Второй мировой войны. А 80 лет спустя пехота, спецназ и артиллеристы Северной Кореи помогли изгнать украинских военных из Курской области в России. Потомки Ким Ир Сена сполна вернули долг потомкам солдат, освобождавших их Родину от иностранных захватчиков.

2025

