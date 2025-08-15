Один изящный маневр. Как Красная армия освободила Корею
Восемьдесят лет назад Красная армия начала освобождать Корею
Освобождении Корейского полуострова от японской колониальной оккупации войсками Советской армии во время Второй мировой войны
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости, Андрей Коц. Восемьдесят лет назад Красная армия начала операцию по освобождению Кореи от японской оккупации. В этот день император Японии Хирохито отдал войскам приказ о капитуляции. Но далеко не до всех частей и соединений армии он дошел вовремя. На отдельных участках фронта японцы продолжали оказывать нашим войскам ожесточенное сопротивление. О том, как СССР освобождал эти земли, — в материале РИА Новости.
Оккупация длиной в 40 лет
Корея попала под протекторат Японии еще в начале XX века и в 1910-м была аннексирована. С середины 1930-х Токио проводил политику ассимиляции: создал жесткую военно-полицейскую систему насилия и угнетения. Иными словами, японцы поставили корейцев в положение недолюдей: либо ассимилируйся и принимай японские правила игры, либо живи на положении раба. Использование корейского языка в государственных учреждениях запретили, прекратили его преподавание в школах. Проводились кампании по замене корейских фамилий японскими и внедрению японской религии синто.
В Декларации, принятой на конференции в Каире в ноябре 1943-го, президент США Франклин Рузвельт, британский премьер Уинстон Черчилль и глава китайского гоминьдановского правительства Чан Кайши объявили, что Япония должна быть изгнана со всех захваченных ею территорий, а Корея в должное время станет свободной и независимой. Декларацию опубликовали после того, как на Тегеранской конференции в ноябре 1943-го с нею ознакомился и не высказал замечаний советский лидер Иосиф Сталин.
На Ялтинской конференции в феврале 1945-го Сталин, Рузвельт и Черчилль договорились, что через два-три месяца после разгрома Германии СССР вступит в войну против Японии. На Потсдамской конференции союзников летом 1945-го эта договоренность была подтверждена, притом что уже в апреле СССР денонсировал договор с Японией о нейтралитете, а с мая шла переброска войск на Дальний Восток.
Удары с трех сторон
Вместе с дислоцированными на Дальнем Востоке войсками сформировали три фронта: Забайкальский, 1-й и 2-й Дальневосточные. Всего — 131 дивизия и 117 бригад. К Маньчжурской операции привлекались и силы Тихоокеанского флота, Амурская военная флотилия, а также пограничные войска НКВД. Общая численность группировки превышала 1,5 миллиона человек.
Оперативный замысел советского командования предусматривал нанесение двух основных (с территории МНР и Приморья) и нескольких вспомогательных ударов по сходящимся в центре Маньчжурии направлениям, глубокий охват главных сил Квантунской армии, рассечение их и последующий разгром по частям, овладение важнейшими военно-политическими центрами: Фэнтянем, Синьцзином, Харбином и Гирином. Маньчжурская операция проводилась на фронте шириной 2700 километров на сложном театре военных действий. Началась она в ночь на 9 августа, когда советские войска перешли границу Маньчжоу-Го и Внутренней Монголии.
Имея кратное превосходство в танках и авиации, советские войска ударами с запада, востока и севера рассекли силы противника на изолированные группы и завершили маневр на их окружение. Японские силы непосредственно в Корее разгромила 25-я армия 1-го Дальневосточного фронта (командарм — генерал-полковник Иван Чистяков). В ходе стремительного наступления от Владивостока вдоль побережья Японского моря активно применялись морские десанты с захватом важных портов, в том числе Унги и Чхонджина.
Свободная Корея
Пятнадцатого августа японский император объявил по радио о прекращении сопротивления. В тот же день американский главком на Тихом океане генерал Дуглас Макартур подготовил для согласования с союзниками "Общий приказ № 1", в соответствии с которым, помимо прочего, японские войска в Корее севернее 38-й параллели должны были сдаваться советскому командованию, а южнее — американскому.
Локальные боевые действия на Корейском полуострове продолжались еще несколько дней. Японский гарнизон крупнейшего порта Вонсан сдался лишь 22 августа. Двадцать четвертого августа для принятия капитуляции у японцев в Пхеньяне и Хамхыне пришлось высаживать воздушные десанты. К концу месяца разоружение японских войск в северных районах полуострова было завершено, части 25-й армии вышли к 38-й параллели. Американские войска высадились в южнокорейском Инчхоне только 8 сентября, то есть уже после подписания акта о капитуляции Японии.
Общие потери 25-й армии в Корее превысили 4,5 тысячи солдат и офицеров, из которых 1,5 тысячи погибли. На освобожденных территориях было создано Управление советской гражданской администрации во главе с генерал-майором Андреем Романенко, главной задачей которого было содействие новым местным органам власти — постепенно создававшимся народным комитетам.
Во второй половине сентября из Владивостока через Вонсан на советском пароходе "Пугачев" в Корею прибыл назначенный помощником советского коменданта Пхеньяна Ким Ир Сен, на тот момент — капитан Красной армии. Четырнадцатого октября он впервые выступил на митинге в Пхеньяне. Командарм Чистяков представил его как "знаменитого партизанского вождя", имея в виду действия отряда Ким Ир Сена в Маньчжурии против японцев в конце 1930-х.
В феврале 1946-го Ким Ир Сен возглавил Временный народный комитет Северной Кореи. Ответом на провозглашение 15 августа 1948-го на юге полуострова Республики Кореи стало создание 9 сентября того же года Корейской Народно-Демократической Республики. Ким Ир Сен возглавил ее правительство. А 12 октября 1948-го СССР установил дипломатические отношения с КНДР. Вывод советских войск с территории КНДР завершился 26 декабря 1948-го.
Пятнадцатого августа отмечается День освобождения Кореи от японской колониальной оккупации во время Второй мировой войны. А 80 лет спустя пехота, спецназ и артиллеристы Северной Кореи помогли изгнать украинских военных из Курской области в России. Потомки Ким Ир Сена сполна вернули долг потомкам солдат, освобождавших их Родину от иностранных захватчиков.