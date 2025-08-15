Контроль за движением большегрузов усилили в Ярославской области

https://ria.ru/20250815/kontrol-2035591205.html

ЯРОСЛАВЛЬ, 15 авг – РИА Новости. Контроль за движением большегрузного транспорта усилен в Ярославской области, сообщил губернатор Михаил Евраев. "В Ярославской области создана система контроля за большегрузным транспортом. В автоматическом режиме работают более 20 постов весогабаритного контроля. Современные технологии позволяют оперативно и эффективно выявлять нарушителей", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства. Он подчеркнул важность защиты дорожной инфраструктуры. "Только так мы сможем сохранить дороги в надлежащем состоянии и обеспечить безопасное передвижение для всех жителей региона. Все взыскания идут в дорожный фонд и используются для ремонта сети", - сообщил Евраев. По данным областного правительства, один из автоматических пунктов весогабаритного контроля установлен на Юго-Западной окружной дороге Ярославля в районе Ивняков. В день здесь проезжает более 30 тысяч автомобилей, в том числе большегрузный транспорт. Пункт оснащен датчиками, встроенными в дорожное полотно, камерами фотофиксации и информационными табло для предупреждения водителей о превышении норм веса или габаритов. "В случае попыток скрыть номерные знаки система с нейросетью автоматически идентифицирует нарушителей, используя данные с камер, установленных вдоль дорог. Она анализирует внешний вид автомобиля в моменты, когда номера были видны, и сопоставляет эту информацию с данными, полученными с пункта весогабаритного контроля", - пояснил заместитель директора ярославского областного Центра организации дорожного движения Александр Ронзин.

