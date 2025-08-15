https://ria.ru/20250815/kishinev-2035554335.html
Оппозиция провела акцию протеста у офиса правящей партии в Кишиневе
Оппозиция провела акцию протеста у офиса правящей партии в Кишиневе - РИА Новости, 15.08.2025
Оппозиция провела акцию протеста у офиса правящей партии в Кишиневе
Партия "Сердце Молдовы" под руководством экс-главы Гагаузии Ирины Влах провела в Кишиневе акцию протеста у центрального офиса правящей в Молдавии партии... РИА Новости, 15.08.2025
КИШИНЕВ, 15 авг — РИА Новости. Партия "Сердце Молдовы" под руководством экс-главы Гагаузии Ирины Влах провела в Кишиневе акцию протеста у центрального офиса правящей в Молдавии партии "Действие и солидарность" (ПДС), передает корреспондент РИА Новости. Активисты обвиняют руководство страны в установлении диктатуры. Также они возмущены тем, что именно их партия стала "мишенью террора со стороны власти". "Полиция задерживает наших активистов, конфискует газеты, арестовывает палатки. Наших представителей вызывают на допросы после участия в мирных акциях. В Кишиневе, Бессарабке, Дубоссарах и других районах пасовские (представители ПДС – Прим. ред.) вандалы режут наши рекламные баннеры. Мы продолжим бороться! Мы продолжим говорить правду! Мы продолжим защищать людей и освободим Молдавию от ПДС!" — заявила Влах на митинге. Протестующие оставили у здания офиса ПДС экземпляр конституции Молдавии, чтобы ее руководство могло ознакомиться с законами, которые оно нарушает. Преследование Евгении ГуцулГлаву Гагаузии арестовали 25 марта. По версии обвинения, с 2019 по 2022 год она якобы получала из России крупные суммы для финансирования избирательной кампании партии "Шор" на выборах в автономии в 2023-м.Башкан должна была находиться под стражей до 14 апреля, но суд изменил меру пресечения на домашний арест на 30 суток. Затем его не раз продлевали.Защита на протяжении всего процесса настаивала на непричастности Гуцул к финансовым нарушениям и называла дело политически мотивированным в преддверии парламентских выборов, назначенных на 28 сентября.
КИШИНЕВ, 15 авг — РИА Новости. Партия "Сердце Молдовы" под руководством экс-главы Гагаузии Ирины Влах провела в Кишиневе акцию протеста у центрального офиса правящей в Молдавии партии "Действие и солидарность" (ПДС), передает корреспондент РИА Новости.
Активисты обвиняют руководство страны в установлении диктатуры. Также они возмущены тем, что именно их партия стала "мишенью террора со стороны власти".
"Полиция задерживает наших активистов, конфискует газеты, арестовывает палатки. Наших представителей вызывают на допросы после участия в мирных акциях. В Кишиневе
, Бессарабке, Дубоссарах и других районах пасовские (представители ПДС – Прим. ред.) вандалы режут наши рекламные баннеры. Мы продолжим бороться! Мы продолжим говорить правду! Мы продолжим защищать людей и освободим Молдавию
от ПДС!" — заявила Влах
на митинге.
Протестующие оставили у здания офиса ПДС экземпляр конституции Молдавии, чтобы ее руководство могло ознакомиться с законами, которые оно нарушает.
В последние годы молдавские власти усилили давление на оппозицию: против политиков возбуждают уголовные дела, их задерживают в аэропорту за посещение России. Чтобы не допускать оппозиционных кандидатов до выборов, правящая партия пытается расширить полномочия спецслужб под предлогом "борьбы с избирательной коррупцией". Молдавская православная церковь также подвергается притеснениям.
Преследование Евгении Гуцул
Главу Гагаузии арестовали 25 марта. По версии обвинения, с 2019 по 2022 год она якобы получала из России крупные суммы для финансирования избирательной кампании партии "Шор" на выборах в автономии в 2023-м.
Башкан должна была находиться под стражей до 14 апреля, но суд изменил меру пресечения на домашний арест на 30 суток. Затем его не раз продлевали.
Защита на протяжении всего процесса настаивала на непричастности Гуцул к финансовым нарушениям и называла дело политически мотивированным в преддверии парламентских выборов, назначенных на 28 сентября.
Отношения Кишинева и Гагаузии обострились в 2023 году, после победы Евгении Гуцул на выборах главы автономии. Она представляла партию "Шор", которую власти страны объявили антиконституционной, возбудив уголовные дела против ее лидеров. Президент Майя Санду так и не подписала указ о включении башкана Гагаузии в состав правительства. Гуцул выступает за укрепление дружественных отношений с Россией и критикует политику конфронтации с Москвой, которую проводит Молдавия.