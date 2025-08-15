https://ria.ru/20250815/kishinev-2035554335.html

Оппозиция провела акцию протеста у офиса правящей партии в Кишиневе

Партия "Сердце Молдовы" под руководством экс-главы Гагаузии Ирины Влах провела в Кишиневе акцию протеста у центрального офиса правящей в Молдавии партии...

КИШИНЕВ, 15 авг — РИА Новости. Партия "Сердце Молдовы" под руководством экс-главы Гагаузии Ирины Влах провела в Кишиневе акцию протеста у центрального офиса правящей в Молдавии партии "Действие и солидарность" (ПДС), передает корреспондент РИА Новости. Активисты обвиняют руководство страны в установлении диктатуры. Также они возмущены тем, что именно их партия стала "мишенью террора со стороны власти". "Полиция задерживает наших активистов, конфискует газеты, арестовывает палатки. Наших представителей вызывают на допросы после участия в мирных акциях. В Кишиневе, Бессарабке, Дубоссарах и других районах пасовские (представители ПДС – Прим. ред.) вандалы режут наши рекламные баннеры. Мы продолжим бороться! Мы продолжим говорить правду! Мы продолжим защищать людей и освободим Молдавию от ПДС!" — заявила Влах на митинге. Протестующие оставили у здания офиса ПДС экземпляр конституции Молдавии, чтобы ее руководство могло ознакомиться с законами, которые оно нарушает. Преследование Евгении ГуцулГлаву Гагаузии арестовали 25 марта. По версии обвинения, с 2019 по 2022 год она якобы получала из России крупные суммы для финансирования избирательной кампании партии "Шор" на выборах в автономии в 2023-м.Башкан должна была находиться под стражей до 14 апреля, но суд изменил меру пресечения на домашний арест на 30 суток. Затем его не раз продлевали.Защита на протяжении всего процесса настаивала на непричастности Гуцул к финансовым нарушениям и называла дело политически мотивированным в преддверии парламентских выборов, назначенных на 28 сентября.

Акция протест партии экс-главы Гагаузии перед офисом правящей политсилы Молдавии Партия "Сердце Молдовы" под руководством экс-главы Гагаузии Ирины Влах в пятницу провела в Кишиневе акцию протеста у центрального офиса правящей в Молдавии партии "Действие и солидарность" (ПДС), обвинив последнюю в диктатуре, передает корреспондент РИА Новости. 2025-08-15T15:53 true PT1M43S

