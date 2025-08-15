В Кирове девочке, сбитой на пешеходном переходе, выплатят 300 тысяч рублей

https://ria.ru/20250815/kirov-2035521512.html

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 авг – РИА Новости. Денежная компенсация в размере 300 тысяч рублей взыскана через суд в пользу 14-летней девочки из Кирова, которую на пешеходном переходе сбила машина, сообщила прокуратура региона. Установлено, что 2 ноября 2024 года 19-летняя девушка-водитель автомобиля Omoda C5 допустила наезд на ребенка, переходившего дорогу по пешеходному переходу у дома № 32 по улице Монтажников. В результате ДТП 14-летняя девочка-пешеход получила телесные повреждения, испытала нравственные и физические страдания, проходила лечение в больнице. Водитель была привлечена к административной ответственности по статье 12.24 КоАП РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего), она лишена права управления автомобилем на 1,5 года. Прокурор Октябрьского района города Кирова, действуя в интересах несовершеннолетнего ребенка, обратился в суд с исковым заявлением о взыскании с собственника автомобиля компенсации морального вреда, причиненного в результате наезда на школьницу. "Требования надзорного ведомства удовлетворены, с владельца автомобиля (отца виновницы ДТП) в пользу потерпевшей взыскана компенсация в размере 300 тысяч рублей", - говорится в сообщении.

