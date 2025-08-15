https://ria.ru/20250815/khrap-2035422072.html
Врач рассказал, как избавиться от храпа
общество
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Отказ от алкоголя, сон с приподнятым изголовьем, избавление от лишнего веса и лечение причин заложенности носа могут помочь избавиться от храпа, рассказал РИА Новости врач-оториноларинголог, пластический хирург Владимир Беликов. "Лечение храпа включает в себя общие меры по управлению факторами риска. Это отказ от приема алкоголя и седативных препаратов за несколько часов до сна, сон с приподнятым изголовьем, снижение веса, лечение причин заложенности носа, таких как искривление носовой перегородки, полипы в носу, насморк и так далее", - сказал он. Кроме того, существуют и специальные устройства для устранения храпа - оральные приспособления для выдвижения нижней челюсти вперед или для фиксации языка. Врач отметил, что есть и хирургические методы устранения этого неприятного симптома - увулопалато- и фарингопластика. "Они предполагают проведение ремоделирования язычка, нёба, а также стенок глотки. Эта процедура может помочь при храпе, хотя у некоторых пациентов эффект может наблюдаться недолго", - пояснил он. В случае если человек заметил, что храпит он или его партнер, то необходимо пройти обследование на предмет появления остановки дыхания во сне, порекомендовал Беликов.
общество
