Суд отказался выпустить из колонии экс-главу Сахалина Хорошавина
Суд не стал заменять более мягким наказанием часть приговора Хорошавину
© РИА Новости / Кирилл Ясько | Перейти в медиабанкБывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин в суде
Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин в суде. Архивное фото
Читать ria.ru в
Ю.-САХАЛИНСК, 15 авг – РИА Новости. Хабаровский краевой суд отказался заменить более мягким наказанием неотбытую часть приговора бывшему губернатору Сахалинской области Александру Хорошавину, сообщает объединенная пресс-служба судов Хабаровского края.
"Хабаровским районным судом Хабаровского края отказано в удовлетворении ходатайства защитника, действующего в интересах Хорошавина А.В., о замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания – принудительными работами", - говорится в сообщении.
По информации пресс-службы, защита экс-главы Сахалинской области обжаловала решение суда первой инстанции, однако Хабаровский краевой суд оснований для его отмены не нашел. Суд признал несостоятельными доводы адвоката о положительной динамике в поведении Хорошавина.
Южно-Сахалинский городской суд в феврале 2018 года приговорил Хорошавина по первому уголовному делу за взятки к 13 годам колонии строгого режима. Экс-губернатор также был оштрафован на 500 миллионов рублей и лишен государственных наград. Материалы второго уголовного дела о получении взяток были переданы в Южно-Сахалинский городской суд в апреле 2020 года, спустя два года Хорошавина приговорили по совокупности к 15 годам колонии строгого режима и штрафу 500 миллионов рублей.