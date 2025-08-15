https://ria.ru/20250815/khoroshavin-2035457382.html

Суд отказался выпустить из колонии экс-главу Сахалина Хорошавина

Суд отказался выпустить из колонии экс-главу Сахалина Хорошавина - РИА Новости, 15.08.2025

Суд отказался выпустить из колонии экс-главу Сахалина Хорошавина

Хабаровский краевой суд отказался заменить более мягким наказанием неотбытую часть приговора бывшему губернатору Сахалинской области Александру Хорошавину

Ю.-САХАЛИНСК, 15 авг – РИА Новости. Хабаровский краевой суд отказался заменить более мягким наказанием неотбытую часть приговора бывшему губернатору Сахалинской области Александру Хорошавину, сообщает объединенная пресс-служба судов Хабаровского края. "Хабаровским районным судом Хабаровского края отказано в удовлетворении ходатайства защитника, действующего в интересах Хорошавина А.В., о замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания – принудительными работами", - говорится в сообщении. По информации пресс-службы, защита экс-главы Сахалинской области обжаловала решение суда первой инстанции, однако Хабаровский краевой суд оснований для его отмены не нашел. Суд признал несостоятельными доводы адвоката о положительной динамике в поведении Хорошавина. Южно-Сахалинский городской суд в феврале 2018 года приговорил Хорошавина по первому уголовному делу за взятки к 13 годам колонии строгого режима. Экс-губернатор также был оштрафован на 500 миллионов рублей и лишен государственных наград. Материалы второго уголовного дела о получении взяток были переданы в Южно-Сахалинский городской суд в апреле 2020 года, спустя два года Хорошавина приговорили по совокупности к 15 годам колонии строгого режима и штрафу 500 миллионов рублей.

