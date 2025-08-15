Рейтинг@Mail.ru
Суд отказался выпустить из колонии экс-главу Сахалина Хорошавина - РИА Новости, 15.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:09 15.08.2025
https://ria.ru/20250815/khoroshavin-2035457382.html
Суд отказался выпустить из колонии экс-главу Сахалина Хорошавина
Суд отказался выпустить из колонии экс-главу Сахалина Хорошавина - РИА Новости, 15.08.2025
Суд отказался выпустить из колонии экс-главу Сахалина Хорошавина
Хабаровский краевой суд отказался заменить более мягким наказанием неотбытую часть приговора бывшему губернатору Сахалинской области Александру Хорошавину,... РИА Новости, 15.08.2025
2025-08-15T10:09:00+03:00
2025-08-15T10:09:00+03:00
происшествия
сахалинская область
хабаровский край
александр хорошавин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151404/59/1514045939_0:182:2939:1835_1920x0_80_0_0_bfa4958abf76f3e40b2205f8fd85fd91.jpg
Ю.-САХАЛИНСК, 15 авг – РИА Новости. Хабаровский краевой суд отказался заменить более мягким наказанием неотбытую часть приговора бывшему губернатору Сахалинской области Александру Хорошавину, сообщает объединенная пресс-служба судов Хабаровского края. "Хабаровским районным судом Хабаровского края отказано в удовлетворении ходатайства защитника, действующего в интересах Хорошавина А.В., о замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания – принудительными работами", - говорится в сообщении. По информации пресс-службы, защита экс-главы Сахалинской области обжаловала решение суда первой инстанции, однако Хабаровский краевой суд оснований для его отмены не нашел. Суд признал несостоятельными доводы адвоката о положительной динамике в поведении Хорошавина. Южно-Сахалинский городской суд в феврале 2018 года приговорил Хорошавина по первому уголовному делу за взятки к 13 годам колонии строгого режима. Экс-губернатор также был оштрафован на 500 миллионов рублей и лишен государственных наград. Материалы второго уголовного дела о получении взяток были переданы в Южно-Сахалинский городской суд в апреле 2020 года, спустя два года Хорошавина приговорили по совокупности к 15 годам колонии строгого режима и штрафу 500 миллионов рублей.
https://realty.ria.ru/20250807/sud-2033902298.html
сахалинская область
хабаровский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151404/59/1514045939_125:0:2814:2017_1920x0_80_0_0_6b754dafe1f788899e1699ef6663074d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, сахалинская область, хабаровский край, александр хорошавин
Происшествия, Сахалинская область, Хабаровский край, Александр Хорошавин
Суд отказался выпустить из колонии экс-главу Сахалина Хорошавина

Суд не стал заменять более мягким наказанием часть приговора Хорошавину

© РИА Новости / Кирилл Ясько | Перейти в медиабанкБывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин в суде
Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин в суде - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
© РИА Новости / Кирилл Ясько
Перейти в медиабанк
Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин в суде. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
Ю.-САХАЛИНСК, 15 авг – РИА Новости. Хабаровский краевой суд отказался заменить более мягким наказанием неотбытую часть приговора бывшему губернатору Сахалинской области Александру Хорошавину, сообщает объединенная пресс-служба судов Хабаровского края.
"Хабаровским районным судом Хабаровского края отказано в удовлетворении ходатайства защитника, действующего в интересах Хорошавина А.В., о замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания – принудительными работами", - говорится в сообщении.
По информации пресс-службы, защита экс-главы Сахалинской области обжаловала решение суда первой инстанции, однако Хабаровский краевой суд оснований для его отмены не нашел. Суд признал несостоятельными доводы адвоката о положительной динамике в поведении Хорошавина.
Южно-Сахалинский городской суд в феврале 2018 года приговорил Хорошавина по первому уголовному делу за взятки к 13 годам колонии строгого режима. Экс-губернатор также был оштрафован на 500 миллионов рублей и лишен государственных наград. Материалы второго уголовного дела о получении взяток были переданы в Южно-Сахалинский городской суд в апреле 2020 года, спустя два года Хорошавина приговорили по совокупности к 15 годам колонии строгого режима и штрафу 500 миллионов рублей.
Экс-глава Республики Коми Вячеслав Гайзер во время оглашения приговора в Замоскворецком суде Москвы - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
Осужденный экс-глава Коми Гайзер проиграл спор о своей московской квартире
7 августа, 12:46
 
ПроисшествияСахалинская областьХабаровский крайАлександр Хорошавин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала