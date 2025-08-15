Украинский беспилотник атаковал жилой дом в Курске, погибла женщина

https://ria.ru/20250815/khinshteyn-2035418726.html
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Украинский беспилотник атаковал дом в Курске, погибла женщина, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в Telegram-канале."По предварительной информации, ночью вражеский беспилотник атаковал многоэтажный дом в железнодорожном районе Курска. В результате удара начался пожар, огнём охвачены четыре верхних этажа... К глубокой скорби, погибла одна женщина", — написал он.Позднее Хинштейн уточнил, что еще десять человек пострадали, причем один из них — в тяжелом состоянии. Всем им оказывают медицинскую помощь.На месте происшествия работают оперативные службы, пожарные потушили огонь. Туда также отправились врио губернатора и исполняющий обязанности главы города Курска Сергей Котляров.
