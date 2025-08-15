https://ria.ru/20250815/kherson-2035428563.html
Часть жителей Херсона отказалась от эвакуации, заявил Сальдо
Часть жителей Херсона отказалась от эвакуации, заявил Сальдо - РИА Новости, 15.08.2025
Часть жителей Херсона отказалась от эвакуации, заявил Сальдо
Часть населения микрорайона "Корабел", расположенного на Карантинном острове в подконтрольном ВСУ Херсоне, отказалась от эвакуации, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 15.08.2025
2025-08-15T05:36:00+03:00
2025-08-15T05:36:00+03:00
2025-08-15T05:36:00+03:00
в мире
россия
херсонская область
днепр (река)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1b/1975054346_61:0:3025:1667_1920x0_80_0_0_4e3cae796cc931704607dee2c5e2eac8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг - РИА Новости. Часть населения микрорайона "Корабел", расположенного на Карантинном острове в подконтрольном ВСУ Херсоне, отказалась от эвакуации, сообщил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Ранее Сальдо заявил, что объявленная в начале августа назначенными Киевом херсонскими властями эвакуация гражданских с микрорайона Херсона "Корабел" завершена. По его словам, ВСУ превратили остров в военную базу. Карантинный остров расположен в низовьях Днепра. "Не все хотят покидать свои квартиры даже в таких условиях. Их оккупанты обвиняют в "сепаратизме", или как там это у них называется. Мол, ждут прихода русских. На самом деле причины могут быть разными, но в одном можно быть точно уверенными: нас действительно ждут на Острове и во всем Херсоне", - сказал Сальдо РИА Новости. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находятся 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20250814/provokatsiya-2035231701.html
россия
херсонская область
днепр (река)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1b/1975054346_209:0:2938:2047_1920x0_80_0_0_ea8b9421fa211afd23e5552d609c7e74.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, херсонская область , днепр (река)
В мире, Россия, Херсонская область , Днепр (река)
Часть жителей Херсона отказалась от эвакуации, заявил Сальдо
Сальдо: часть жителей микрорайона "Корабел" в Херсоне отказалась от эвакуации
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг - РИА Новости. Часть населения микрорайона "Корабел", расположенного на Карантинном острове в подконтрольном ВСУ Херсоне, отказалась от эвакуации, сообщил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
Ранее Сальдо заявил, что объявленная в начале августа назначенными Киевом херсонскими властями эвакуация гражданских с микрорайона Херсона "Корабел" завершена. По его словам, ВСУ превратили остров в военную базу. Карантинный остров расположен в низовьях Днепра.
"Не все хотят покидать свои квартиры даже в таких условиях. Их оккупанты обвиняют в "сепаратизме", или как там это у них называется. Мол, ждут прихода русских. На самом деле причины могут быть разными, но в одном можно быть точно уверенными: нас действительно ждут на Острове и во всем Херсоне", - сказал Сальдо РИА Новости.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находятся 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.