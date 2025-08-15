Рейтинг@Mail.ru
Часть жителей Херсона отказалась от эвакуации, заявил Сальдо
05:36 15.08.2025
Часть жителей Херсона отказалась от эвакуации, заявил Сальдо
Часть жителей Херсона отказалась от эвакуации, заявил Сальдо - РИА Новости, 15.08.2025
Часть жителей Херсона отказалась от эвакуации, заявил Сальдо
Часть населения микрорайона "Корабел", расположенного на Карантинном острове в подконтрольном ВСУ Херсоне, отказалась от эвакуации, сообщил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
в мире
россия
херсонская область
днепр (река)
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг - РИА Новости. Часть населения микрорайона "Корабел", расположенного на Карантинном острове в подконтрольном ВСУ Херсоне, отказалась от эвакуации, сообщил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Ранее Сальдо заявил, что объявленная в начале августа назначенными Киевом херсонскими властями эвакуация гражданских с микрорайона Херсона "Корабел" завершена. По его словам, ВСУ превратили остров в военную базу. Карантинный остров расположен в низовьях Днепра. "Не все хотят покидать свои квартиры даже в таких условиях. Их оккупанты обвиняют в "сепаратизме", или как там это у них называется. Мол, ждут прихода русских. На самом деле причины могут быть разными, но в одном можно быть точно уверенными: нас действительно ждут на Острове и во всем Херсоне", - сказал Сальдо РИА Новости. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находятся 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
россия
херсонская область
днепр (река)
в мире, россия, херсонская область , днепр (река)
В мире, Россия, Херсонская область , Днепр (река)
Часть жителей Херсона отказалась от эвакуации, заявил Сальдо

Сальдо: часть жителей микрорайона "Корабел" в Херсоне отказалась от эвакуации

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг - РИА Новости. Часть населения микрорайона "Корабел", расположенного на Карантинном острове в подконтрольном ВСУ Херсоне, отказалась от эвакуации, сообщил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
Ранее Сальдо заявил, что объявленная в начале августа назначенными Киевом херсонскими властями эвакуация гражданских с микрорайона Херсона "Корабел" завершена. По его словам, ВСУ превратили остров в военную базу. Карантинный остров расположен в низовьях Днепра.
"Не все хотят покидать свои квартиры даже в таких условиях. Их оккупанты обвиняют в "сепаратизме", или как там это у них называется. Мол, ждут прихода русских. На самом деле причины могут быть разными, но в одном можно быть точно уверенными: нас действительно ждут на Острове и во всем Херсоне", - сказал Сальдо РИА Новости.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находятся 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
ВСУ могут устроить провокации в Херсонской области, заявил Сальдо
14 августа, 12:57
 
В миреРоссияХерсонская областьДнепр (река)
 
 
