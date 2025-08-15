Суд в Армении продлил арест Карапетяна на два месяца
© Фото : Sputnik/Asatur YesayantsСамвел Карапетян
© Фото : Sputnik/Asatur Yesayants
Самвел Карапетян. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 15 авг — РИА Новости. Суд в Армении удовлетворил ходатайство следствия о продлении ареста бизнесмена Самвела Карапетяна, сообщила его адвокат Лиана Гаспарян.
"Суд продлил арест Карапетяна на два месяца", — сказала она.
Защита пообещала обжаловать это решение.
В четверг сам предприниматель заявил, что нынешнее заседание суда касается не только его. По словам арестованного, решение покажет, есть ли правосудие в стране, готовы ли судьи достойно выполнять работу или они не побоятся дискредитировать себя в угоду небольшой группе.
Экс-президент Армении раскритиковал арест бизнесмена Карапетяна
1 августа, 22:51
Преследование Карапетяна в Армении
- Самвел Карапетян — российский предприниматель, глава группы компаний "Ташир". Он выступал в поддержку Армянской апостольской церкви на фоне нападок на нее со стороны Никола Пашиняна.
- Премьер-министр разместил в соцсетях несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. Его возмутила позиция Карапетяна.
- В МВД Армении 17 июня сообщили о проведении оперативных мероприятий у дома бизнесмена в Ереване. Он добровольно покинул здание и уехал на полицейской машине, на следующий день его арестовали.
- В пресс-службе офиса предпринимателя отметили, что попытки представить гражданскую позицию как угрозу строю направлены на запугивание и подавление инакомыслия.
- Одиннадцатого августа Апелляционный уголовный суд Армении счел неправомерным задержание.
- Адвокат Карапетяна подчеркнула, что решение инстанции подтвердило незаконность и необоснованность задержания ее подзащитного.
- Пашинян также потребовал национализировать компанию "Электросети Армении", принадлежащую Карапетяну.
- Россия готова при необходимости помочь бизнесмену, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.