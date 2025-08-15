https://ria.ru/20250815/karapetyan-2035439763.html

Суд в Армении продлил арест Карапетяна на два месяца

Суд в Армении продлил арест Карапетяна на два месяца

Суд в Армении продлил арест Карапетяна на два месяца

Суд в Армении удовлетворил ходатайство следствия о продлении ареста бизнесмена Самвела Карапетяна, сообщила его адвокат Лиана Гаспарян. РИА Новости, 15.08.2025

ЕРЕВАН, 15 авг — РИА Новости. Суд в Армении удовлетворил ходатайство следствия о продлении ареста бизнесмена Самвела Карапетяна, сообщила его адвокат Лиана Гаспарян."Суд продлил арест Карапетяна на два месяца", — сказала она.Защита пообещала обжаловать это решение.В четверг сам предприниматель заявил, что нынешнее заседание суда касается не только его. По словам арестованного, решение покажет, есть ли правосудие в стране, готовы ли судьи достойно выполнять работу или они не побоятся дискредитировать себя в угоду небольшой группе.Преследование Карапетяна в Армении

