Суд в Армении продлил арест Карапетяна на два месяца

Суд в Армении удовлетворил ходатайство следствия о продлении ареста предпринимателя Самвела Карапетяна, сообщила журналистам его адвокат Лиана Гаспарян.

2025-08-15

2025-08-15T05:20:00+03:00

2025-08-15T06:07:00+03:00

ЕРЕВАН, 15 авг — РИА Новости. Суд в Армении удовлетворил ходатайство следствия о продлении ареста предпринимателя Самвела Карапетяна, сообщила журналистам его адвокат Лиана Гаспарян."Суд продлил арест Карапетяна на два месяца", — сказала она.Защита также пообещала обжаловать приговор.В четверг сам предприниматель заявил, что нынешнее заседание суда касается не только его. По словам арестованного, решение покажет, есть ли правосудие в стране, готовы ли судьи достойно выполнять свою работу или они не побоятся дискредитировать себя в угоду небольшой группе.Преследование Карапетяна в Армении

