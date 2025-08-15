Рейтинг@Mail.ru
Суд в Армении продлил арест Карапетяна на два месяца - РИА Новости, 15.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:20 15.08.2025 (обновлено: 06:07 15.08.2025)
https://ria.ru/20250815/karapetyan-2035427906.html
Суд в Армении продлил арест Карапетяна на два месяца
Суд в Армении продлил арест Карапетяна на два месяца - РИА Новости, 15.08.2025
Суд в Армении продлил арест Карапетяна на два месяца
Суд в Армении удовлетворил ходатайство следствия о продлении ареста предпринимателя Самвела Карапетяна, сообщила журналистам его адвокат Лиана Гаспарян. РИА Новости, 15.08.2025
2025-08-15T05:20:00+03:00
2025-08-15T06:07:00+03:00
армения
в мире
россия
самвел карапетян
никол пашинян
преследование карапетяна в армении
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/11/2023401314_350:115:1260:627_1920x0_80_0_0_60b1c982df89a543c94d031198d470e3.jpg
ЕРЕВАН, 15 авг — РИА Новости. Суд в Армении удовлетворил ходатайство следствия о продлении ареста предпринимателя Самвела Карапетяна, сообщила журналистам его адвокат Лиана Гаспарян."Суд продлил арест Карапетяна на два месяца", — сказала она.Защита также пообещала обжаловать приговор.В четверг сам предприниматель заявил, что нынешнее заседание суда касается не только его. По словам арестованного, решение покажет, есть ли правосудие в стране, готовы ли судьи достойно выполнять свою работу или они не побоятся дискредитировать себя в угоду небольшой группе.Преследование Карапетяна в Армении
https://ria.ru/20250815/zasedanie-2035411375.html
https://ria.ru/20250801/kocharjan-2032923576.html
армения
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/11/2023401314_315:6:1226:689_1920x0_80_0_0_72f1b7acb65775a7d1f64f1951bcc27a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
армения, в мире, россия, самвел карапетян, никол пашинян, преследование карапетяна в армении
Армения, В мире, Россия, Самвел Карапетян, Никол Пашинян, Преследование Карапетяна в Армении
Суд в Армении продлил арест Карапетяна на два месяца

Суд в Армерии продлил арест предпринимателя Карапетяна на два месяца

© Фото : Sputnik/Asatur YesayantsСамвел Карапетян
Самвел Карапетян - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
© Фото : Sputnik/Asatur Yesayants
Читать ria.ru в
Дзен
ЕРЕВАН, 15 авг — РИА Новости. Суд в Армении удовлетворил ходатайство следствия о продлении ареста предпринимателя Самвела Карапетяна, сообщила журналистам его адвокат Лиана Гаспарян.
«
"Суд продлил арест Карапетяна на два месяца", — сказала она.
Защита также пообещала обжаловать приговор.
В четверг сам предприниматель заявил, что нынешнее заседание суда касается не только его. По словам арестованного, решение покажет, есть ли правосудие в стране, готовы ли судьи достойно выполнять свою работу или они не побоятся дискредитировать себя в угоду небольшой группе.
Глава Ширакской епархии ААЦ архиепископ Микаэл Аджапахян - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
В Ереване пройдет первое заседание суда по делу архиепископа Аджапахяна
Вчера, 00:38

Преследование Карапетяна в Армении

  • Самвел Карапетян — российский предприниматель, глава группы компаний "Ташир". Он выступал в поддержку Армянской апостольской церкви на фоне нападок на нее со стороны Никола Пашиняна.
  • Премьер-министр разместил в соцсетях несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. Его возмутила позиция Карапетяна.
  • В МВД Армении 17 июня сообщили о проведении оперативных мероприятий у дома бизнесмена в Ереване. Он добровольно покинул здание и уехал на полицейской машине, на следующий день его арестовали.
  • В пресс-службе офиса предпринимателя отметили, что попытки представить гражданскую позицию как угрозу строю направлены на запугивание и подавление инакомыслия.
  • Одиннадцатого августа Апелляционный уголовный суд Армении счел неправомерным задержание.
  • Адвокат Карапетяна подчеркнула, что решение инстанции подтвердило незаконность и необоснованность задержания ее подзащитного.
  • Пашинян также потребовал национализировать компанию "Электросети Армении", принадлежащую Карапетяну.
  • Россия готова при необходимости помочь бизнесмену, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Роберт Кочарян - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
Экс-президент Армении раскритиковал арест бизнесмена Карапетяна
1 августа, 22:51
 
АрменияВ миреРоссияСамвел КарапетянНикол ПашинянПреследование Карапетяна в Армении
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала