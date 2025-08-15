https://ria.ru/20250815/karapetyan-2035419627.html

В Армении завершилось заседание суда о продлении ареста Карапетяна

В Армении завершилось заседание суда о продлении ареста Карапетяна - РИА Новости, 15.08.2025

В Армении завершилось заседание суда о продлении ареста Карапетяна

Заседание суда в Армении по ходатайству о продлении ареста предпринимателя Самвела Карапетяна завершилось, решение будет обнародовано в 5.00 мск

ЕРЕВАН, 15 авг – РИА Новости. Заседание суда в Армении по ходатайству о продлении ареста предпринимателя Самвела Карапетяна завершилось, решение будет обнародовано в 5.00 мск, заявил журналистам его адвокат Арам Вардеванян. "Судебный акт будет обнародован в 6.00 (5.00 мск)", - заявил Вардеванян. По его словам, предъявленное Карапетяну обвинение абсурдно и защита рассчитывает на справедливость и уважение права на свободу. Он добавил, что никаких доказательств, подкрепляющих ходатайство, у стороны обвинения нет. Через адвокатов Карапетян призвал своих сторонников, собравшихся у здания суда, разойтись. Владельцу компании "Ташир Групп" Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали его после того, как он заявил о поддержке Армянской апостольской церкви (ААЦ) на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянское руководство несостоятельным. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. Карапетян вкладывает много средств в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.*запрещена в РФ как экстремистская

