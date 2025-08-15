Рейтинг@Mail.ru
11:00 15.08.2025 (обновлено: 11:01 15.08.2025)
Минтранс запустил канал в мессенджере Max
Минтранс запустил канал в мессенджере Max
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Минтранс РФ запустил свой официальный канал в мессенджере Max, планирует там, в частности, рассказывать об актуальных событиях, важных цифрах, новых проектах, публиковать инфографику, сообщило министерство. Подпишитесь на канал РИА Новости&gt;&gt;&gt;"Мы теперь в мессенджере MAX! Присоединяйтесь к официальному каналу Минтранса, чтобы первыми узнавать о главных новостях транспорта. Актуальные события, важные цифры, новые проекты, инфографика и коротко о главном - все в одном месте", - говорится в сообщении Минтранса. В марте VK запустил бета-версию цифровой платформы Max, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до 4 гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play. В июле правительство России сообщило, что определило организацию, которая будет развивать национальный мессенджер на базе Max, - ей станет "дочка" VK "Коммуникационная платформа".
Минтранс запустил канал в мессенджере Max

Минтранс запустил канал в национальном мессенджере Max

© Getty Images / SOPA Images/Thomas FullerМессенджер Max
© Getty Images / SOPA Images/Thomas Fuller
Мессенджер Max. Архивное фото
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Минтранс РФ запустил свой официальный канал в мессенджере Max, планирует там, в частности, рассказывать об актуальных событиях, важных цифрах, новых проектах, публиковать инфографику, сообщило министерство.
"Мы теперь в мессенджере MAX! Присоединяйтесь к официальному каналу Минтранса, чтобы первыми узнавать о главных новостях транспорта. Актуальные события, важные цифры, новые проекты, инфографика и коротко о главном - все в одном месте", - говорится в сообщении Минтранса.
В марте VK запустил бета-версию цифровой платформы Max, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до 4 гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play.
В июле правительство России сообщило, что определило организацию, которая будет развивать национальный мессенджер на базе Max, - ей станет "дочка" VK "Коммуникационная платформа".
Заголовок открываемого материала