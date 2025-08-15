https://ria.ru/20250815/kanal-2035471147.html
Минтранс запустил канал в мессенджере Max
Минтранс запустил канал в мессенджере Max - РИА Новости, 15.08.2025
Минтранс запустил канал в мессенджере Max
Минтранс РФ запустил свой официальный канал в мессенджере Max, планирует там, в частности, рассказывать об актуальных событиях, важных цифрах, новых проектах,... РИА Новости, 15.08.2025
2025-08-15T11:00:00+03:00
2025-08-15T11:00:00+03:00
2025-08-15T11:01:00+03:00
технологии
россия
google
мессенджер max
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/06/2033786941_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_09bc3f644245d307122d3b24585e2979.jpg
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Минтранс РФ запустил свой официальный канал в мессенджере Max, планирует там, в частности, рассказывать об актуальных событиях, важных цифрах, новых проектах, публиковать инфографику, сообщило министерство. Подпишитесь на канал РИА Новости>>>"Мы теперь в мессенджере MAX! Присоединяйтесь к официальному каналу Минтранса, чтобы первыми узнавать о главных новостях транспорта. Актуальные события, важные цифры, новые проекты, инфографика и коротко о главном - все в одном месте", - говорится в сообщении Минтранса. В марте VK запустил бета-версию цифровой платформы Max, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до 4 гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play. В июле правительство России сообщило, что определило организацию, которая будет развивать национальный мессенджер на базе Max, - ей станет "дочка" VK "Коммуникационная платформа".
https://ria.ru/20250815/max--2035438359.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/06/2033786941_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_fa3a2feab9e2b532e6f615a2ce9e0e0a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, google, мессенджер max, политика
Технологии, Россия, Google, Мессенджер Max, Политика
Минтранс запустил канал в мессенджере Max
Минтранс запустил канал в национальном мессенджере Max