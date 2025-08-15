https://ria.ru/20250815/kamchatka-2035492305.html

На Камчатке ввели режим ЧС

П.-КАМЧАТСКИЙ, 15 авг – РИА Новости. Режим "Чрезвычайная ситуация" введен с 14 августа в Камчатском крае, сообщается в оперативной сводке на сайте главного управления МЧС России по Камчатскому краю. "В соответствии с распоряжением губернатора Камчатского края №364-Р от 14 августа 2025 года с момента подписания (14 августа 2025 года) для сил и средств Камчатской территориальной подсистемы РСЧС введен режим "Чрезвычайная ситуация" в связи с произошедшим 30 июля 2025 года сильным сейсмособытием и необходимостью проведения оценки состояния зданий и сооружений", — говорится в документе. Из сводки следует, что режим ЧС затрагивает Петропавловск- Камчатский, Вилючинск, Елизовский муниципальный округ в границах населенных пунктов: город Елизово, село Николаевка, село Паратунка, посёлок Раздольный, посёлок Термальный и село Сосновка. Кроме того, со вчерашнего дня в регионе введен режим "Повышенная готовность" для органов управления и сил Камчатской территориальной подсистемы РСЧС. На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки. В крае проводятся обследования зданий жилфонда и социальных объектов на предмет повреждений.

