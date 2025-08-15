https://ria.ru/20250815/kamchatka-2035419381.html
Медведи приблизились к туристическому лагерю на Камчатке
П.-КАМЧАТСКИЙ, 15 авг - РИА Новости. Три бурых медведя были замечены вблизи палаточного лагеря у вулкана Горелый на Камчатке, что вызвало обеспокоенность природоохранных служб, сообщили в Сети природных парков "Вулканы Камчатки". "На парковке у вулкана Горелый были замечены три медведя. По свидетельствам очевидцев, животные направились в сторону палаточного лагеря, привлечённые запахами ухи, оставленной туристами", - уточняется в Telegram-канале организации. Инспекторы также обнаружили медвежьи следы в районе Сухой речки. В природоохранной организации напоминают туристам о необходимости соблюдать меры безопасности: всегда иметь при себе средства отпугивания хищников; хранить продукты в недоступных для животных местах; не оставлять пищевые отходы и мусор на стоянках. "Подобные ситуации не являются единичными. Безопасность - наш главный приоритет", - подчеркнули в организации. Специалисты отмечают, что неправильное поведение туристов может спровоцировать опасные конфликты с дикими животными.
