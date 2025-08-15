Рейтинг@Mail.ru
Медведи приблизились к туристическому лагерю на Камчатке - РИА Новости, 15.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:29 15.08.2025
https://ria.ru/20250815/kamchatka-2035419381.html
Медведи приблизились к туристическому лагерю на Камчатке
Медведи приблизились к туристическому лагерю на Камчатке - РИА Новости, 15.08.2025
Медведи приблизились к туристическому лагерю на Камчатке
Три бурых медведя были замечены вблизи палаточного лагеря у вулкана Горелый на Камчатке, что вызвало обеспокоенность природоохранных служб, сообщили в Сети... РИА Новости, 15.08.2025
2025-08-15T02:29:00+03:00
2025-08-15T02:29:00+03:00
камчатка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153176/14/1531761452_0:287:1921:1367_1920x0_80_0_0_0da772dfdf7c2ca5ff7ea033e60f8ef9.jpg
П.-КАМЧАТСКИЙ, 15 авг - РИА Новости. Три бурых медведя были замечены вблизи палаточного лагеря у вулкана Горелый на Камчатке, что вызвало обеспокоенность природоохранных служб, сообщили в Сети природных парков "Вулканы Камчатки". "На парковке у вулкана Горелый были замечены три медведя. По свидетельствам очевидцев, животные направились в сторону палаточного лагеря, привлечённые запахами ухи, оставленной туристами", - уточняется в Telegram-канале организации. Инспекторы также обнаружили медвежьи следы в районе Сухой речки. В природоохранной организации напоминают туристам о необходимости соблюдать меры безопасности: всегда иметь при себе средства отпугивания хищников; хранить продукты в недоступных для животных местах; не оставлять пищевые отходы и мусор на стоянках. "Подобные ситуации не являются единичными. Безопасность - наш главный приоритет", - подчеркнули в организации. Специалисты отмечают, что неправильное поведение туристов может спровоцировать опасные конфликты с дикими животными.
https://ria.ru/20250815/zemletryasenie-2035418239.html
камчатка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153176/14/1531761452_0:0:1823:1367_1920x0_80_0_0_9b70e6192851bd25ec0980de2026d790.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
камчатка
Камчатка
Медведи приблизились к туристическому лагерю на Камчатке

У палаточного лагеря у вулкана Горелый на Камчатке заметили трех медведей

© Pixabay / skeezeБурый медведь
Бурый медведь - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
© Pixabay / skeeze
Читать ria.ru в
Дзен
П.-КАМЧАТСКИЙ, 15 авг - РИА Новости. Три бурых медведя были замечены вблизи палаточного лагеря у вулкана Горелый на Камчатке, что вызвало обеспокоенность природоохранных служб, сообщили в Сети природных парков "Вулканы Камчатки".
"На парковке у вулкана Горелый были замечены три медведя. По свидетельствам очевидцев, животные направились в сторону палаточного лагеря, привлечённые запахами ухи, оставленной туристами", - уточняется в Telegram-канале организации.
Инспекторы также обнаружили медвежьи следы в районе Сухой речки. В природоохранной организации напоминают туристам о необходимости соблюдать меры безопасности: всегда иметь при себе средства отпугивания хищников; хранить продукты в недоступных для животных местах; не оставлять пищевые отходы и мусор на стоянках.
"Подобные ситуации не являются единичными. Безопасность - наш главный приоритет", - подчеркнули в организации.
Специалисты отмечают, что неправильное поведение туристов может спровоцировать опасные конфликты с дикими животными.
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
У побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,3
01:58
 
Камчатка
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала