https://ria.ru/20250815/kamchatka-2035419381.html

Медведи приблизились к туристическому лагерю на Камчатке

Медведи приблизились к туристическому лагерю на Камчатке - РИА Новости, 15.08.2025

Медведи приблизились к туристическому лагерю на Камчатке

Три бурых медведя были замечены вблизи палаточного лагеря у вулкана Горелый на Камчатке, что вызвало обеспокоенность природоохранных служб, сообщили в Сети... РИА Новости, 15.08.2025

2025-08-15T02:29:00+03:00

2025-08-15T02:29:00+03:00

2025-08-15T02:29:00+03:00

камчатка

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153176/14/1531761452_0:287:1921:1367_1920x0_80_0_0_0da772dfdf7c2ca5ff7ea033e60f8ef9.jpg

П.-КАМЧАТСКИЙ, 15 авг - РИА Новости. Три бурых медведя были замечены вблизи палаточного лагеря у вулкана Горелый на Камчатке, что вызвало обеспокоенность природоохранных служб, сообщили в Сети природных парков "Вулканы Камчатки". "На парковке у вулкана Горелый были замечены три медведя. По свидетельствам очевидцев, животные направились в сторону палаточного лагеря, привлечённые запахами ухи, оставленной туристами", - уточняется в Telegram-канале организации. Инспекторы также обнаружили медвежьи следы в районе Сухой речки. В природоохранной организации напоминают туристам о необходимости соблюдать меры безопасности: всегда иметь при себе средства отпугивания хищников; хранить продукты в недоступных для животных местах; не оставлять пищевые отходы и мусор на стоянках. "Подобные ситуации не являются единичными. Безопасность - наш главный приоритет", - подчеркнули в организации. Специалисты отмечают, что неправильное поведение туристов может спровоцировать опасные конфликты с дикими животными.

https://ria.ru/20250815/zemletryasenie-2035418239.html

камчатка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

камчатка