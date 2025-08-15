https://ria.ru/20250815/iran-2035474705.html

"Росатом" ведет переговоры с Ираном о строительстве малых АЭС

"Росатом" ведет переговоры с Ираном о строительстве малых АЭС - РИА Новости, 15.08.2025

"Росатом" ведет переговоры с Ираном о строительстве малых АЭС

"Росатом" ведет переговоры с Ираном о возможности строительства малых АЭС в этой стране, заявил гендиректор российской госкорпорации Алексей Лихачёв. РИА Новости, 15.08.2025

2025-08-15T11:21:00+03:00

2025-08-15T11:21:00+03:00

2025-08-15T11:23:00+03:00

иран

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

новости - ядерные технологии

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152647/19/1526471909_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_e23fdc54ea5ef35d958b3b2d44766e20.jpg

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. "Росатом" ведет переговоры с Ираном о возможности строительства малых АЭС в этой стране, заявил гендиректор российской госкорпорации Алексей Лихачёв."В начале этого года иранские партнёры вышли с предложением расширить повестку от больших блоков до малых, в том числе малых модульных реакторов. Такие переговоры идут, надеюсь, рано или поздно договорённости будут заключены", - сказал Лихачев в эфире телеканала "Россия 1".

https://ria.ru/20250117/iran-1993822072.html

иран

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

иран, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", новости - ядерные технологии, в мире