Рейтинг@Mail.ru
"Росатом" ведет переговоры с Ираном о строительстве малых АЭС - РИА Новости, 15.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:21 15.08.2025 (обновлено: 11:23 15.08.2025)
https://ria.ru/20250815/iran-2035474705.html
"Росатом" ведет переговоры с Ираном о строительстве малых АЭС
"Росатом" ведет переговоры с Ираном о строительстве малых АЭС - РИА Новости, 15.08.2025
"Росатом" ведет переговоры с Ираном о строительстве малых АЭС
"Росатом" ведет переговоры с Ираном о возможности строительства малых АЭС в этой стране, заявил гендиректор российской госкорпорации Алексей Лихачёв. РИА Новости, 15.08.2025
2025-08-15T11:21:00+03:00
2025-08-15T11:23:00+03:00
иран
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
новости - ядерные технологии
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152647/19/1526471909_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_e23fdc54ea5ef35d958b3b2d44766e20.jpg
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. "Росатом" ведет переговоры с Ираном о возможности строительства малых АЭС в этой стране, заявил гендиректор российской госкорпорации Алексей Лихачёв."В начале этого года иранские партнёры вышли с предложением расширить повестку от больших блоков до малых, в том числе малых модульных реакторов. Такие переговоры идут, надеюсь, рано или поздно договорённости будут заключены", - сказал Лихачев в эфире телеканала "Россия 1".
https://ria.ru/20250117/iran-1993822072.html
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152647/19/1526471909_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_11e40d982b4d9e25c0ba7153ee8c6140.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
иран, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", новости - ядерные технологии, в мире
Иран, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Новости - Ядерные технологии, В мире
"Росатом" ведет переговоры с Ираном о строительстве малых АЭС

Лихачев: "Росатом" обсуждает с Ираном возможность строительства малых АЭС

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЛоготип государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"
Логотип государственной корпорации по атомной энергии Росатом - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Логотип государственной корпорации по атомной энергии "Росатом". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. "Росатом" ведет переговоры с Ираном о возможности строительства малых АЭС в этой стране, заявил гендиректор российской госкорпорации Алексей Лихачёв.
"В начале этого года иранские партнёры вышли с предложением расширить повестку от больших блоков до малых, в том числе малых модульных реакторов. Такие переговоры идут, надеюсь, рано или поздно договорённости будут заключены", - сказал Лихачев в эфире телеканала "Россия 1".
Посольство России в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
Межгосударственные отношения России и Ирана
17 января, 00:08
 
ИранГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Новости - Ядерные технологииВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала