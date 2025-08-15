https://ria.ru/20250815/iran-2035474705.html
"Росатом" ведет переговоры с Ираном о строительстве малых АЭС
"Росатом" ведет переговоры с Ираном о строительстве малых АЭС - РИА Новости, 15.08.2025
"Росатом" ведет переговоры с Ираном о строительстве малых АЭС
"Росатом" ведет переговоры с Ираном о возможности строительства малых АЭС в этой стране, заявил гендиректор российской госкорпорации Алексей Лихачёв. РИА Новости, 15.08.2025
2025-08-15T11:21:00+03:00
2025-08-15T11:21:00+03:00
2025-08-15T11:23:00+03:00
иран
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
новости - ядерные технологии
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152647/19/1526471909_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_e23fdc54ea5ef35d958b3b2d44766e20.jpg
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. "Росатом" ведет переговоры с Ираном о возможности строительства малых АЭС в этой стране, заявил гендиректор российской госкорпорации Алексей Лихачёв."В начале этого года иранские партнёры вышли с предложением расширить повестку от больших блоков до малых, в том числе малых модульных реакторов. Такие переговоры идут, надеюсь, рано или поздно договорённости будут заключены", - сказал Лихачев в эфире телеканала "Россия 1".
https://ria.ru/20250117/iran-1993822072.html
иран
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152647/19/1526471909_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_11e40d982b4d9e25c0ba7153ee8c6140.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иран, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", новости - ядерные технологии, в мире
Иран, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Новости - Ядерные технологии, В мире
"Росатом" ведет переговоры с Ираном о строительстве малых АЭС
Лихачев: "Росатом" обсуждает с Ираном возможность строительства малых АЭС