Путин поздравил Индию с Днем независимости
Президент Владимир Путин поздравил руководство Индии с Днем независимости и отметил авторитет страны в мире, сообщили на сайте Кремля. РИА Новости, 15.08.2025
2025-08-15T09:05:00+03:00
2025-08-15T09:05:00+03:00
2025-08-15T10:35:00+03:00
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Президент Владимир Путин поздравил руководство Индии с Днем независимости и отметил авторитет страны в мире, сообщили на сайте Кремля."Индия добилась общепризнанных успехов в социально-экономической, научно-технической и других областях. Ваша страна пользуется заслуженным авторитетом на мировой арене, активно участвует в решении важнейших вопросов международной повестки дня", — говорится в телеграмме президенту Дроупади Мурму и премьеру Нарендре Моди.Путин подчеркнул, что Москва дорожит отношениями особо привилегированного стратегического партнерства с Нью-Дели.Он выразил уверенность, что страны продолжат наращивать сотрудничество в различных сферах, это отвечает интересам народов России и Индии, идет в русле упрочения безопасности, стабильности на региональном и глобальном уровнях.
