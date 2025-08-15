Путин поздравил Индию с Днем независимости

Рейтинг@Mail.ru
09:05 15.08.2025 (обновлено: 10:35 15.08.2025)
индия
владимир путин
нарендра моди
россия
в мире
москва
нью-дели
индия
россия
москва
нью-дели
индия, владимир путин, нарендра моди, россия, в мире, москва, нью-дели
Индия, Владимир Путин, Нарендра Моди, Россия, В мире, Москва, Нью-Дели
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкНарендра Моди и Владимир Путин
Нарендра Моди и Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Президент Владимир Путин поздравил руководство Индии с Днем независимости и отметил авторитет страны в мире, сообщили на сайте Кремля.
"Индия добилась общепризнанных успехов в социально-экономической, научно-технической и других областях. Ваша страна пользуется заслуженным авторитетом на мировой арене, активно участвует в решении важнейших вопросов международной повестки дня", — говорится в телеграмме президенту Дроупади Мурму и премьеру Нарендре Моди.
Путин подчеркнул, что Москва дорожит отношениями особо привилегированного стратегического партнерства с Нью-Дели.
Он выразил уверенность, что страны продолжат наращивать сотрудничество в различных сферах, это отвечает интересам народов России и Индии, идет в русле упрочения безопасности, стабильности на региональном и глобальном уровнях.

Индия в пятницу отмечает 79-й День независимости. Пятнадцатого августа 1947 года Джавахарлал Неру, ставший первым премьером страны, поднял над столичным Красным фортом национальный флаг. Это событие символизировало уход британских колонизаторов.

ИндияВладимир ПутинНарендра МодиРоссияВ миреМоскваНью-Дели
 
 
