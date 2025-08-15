https://ria.ru/20250815/indiya-2035442855.html

Путин поздравил Индию с Днем независимости

Путин поздравил Индию с Днем независимости - РИА Новости, 15.08.2025

Путин поздравил Индию с Днем независимости

Президент Владимир Путин поздравил руководство Индии с Днем независимости и отметил авторитет страны в мире, сообщили на сайте Кремля. РИА Новости, 15.08.2025

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Президент Владимир Путин поздравил руководство Индии с Днем независимости и отметил авторитет страны в мире, сообщили на сайте Кремля."Индия добилась общепризнанных успехов в социально-экономической, научно-технической и других областях. Ваша страна пользуется заслуженным авторитетом на мировой арене, активно участвует в решении важнейших вопросов международной повестки дня", — говорится в телеграмме президенту Дроупади Мурму и премьеру Нарендре Моди.Путин подчеркнул, что Москва дорожит отношениями особо привилегированного стратегического партнерства с Нью-Дели.Он выразил уверенность, что страны продолжат наращивать сотрудничество в различных сферах, это отвечает интересам народов России и Индии, идет в русле упрочения безопасности, стабильности на региональном и глобальном уровнях.

