Рейтинг@Mail.ru
Губернатор Рязанской области выехал к месту взрыва на заводе "Эластик" - РИА Новости, 15.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:29 15.08.2025 (обновлено: 13:05 15.08.2025)
https://ria.ru/20250815/gubernator-2035489002.html
Губернатор Рязанской области выехал к месту взрыва на заводе "Эластик"
Губернатор Рязанской области выехал к месту взрыва на заводе "Эластик" - РИА Новости, 15.08.2025
Губернатор Рязанской области выехал к месту взрыва на заводе "Эластик"
Штаб по ликвидации последствий ЧП на предприятии создан в Шиловском районе Рязанской области, на место выехал губернатор Павел Малков, сообщил оперштаб региона. РИА Новости, 15.08.2025
2025-08-15T12:29:00+03:00
2025-08-15T13:05:00+03:00
происшествия
шиловский район
рязанская область
павел малков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/12/2023694279_0:291:3071:2018_1920x0_80_0_0_67ae3f926a4ec410521496b7f6c05d17.jpg
РЯЗАНЬ, 15 авг - РИА Новости. Штаб по ликвидации последствий ЧП на предприятии создан в Шиловском районе Рязанской области, на место выехал губернатор Павел Малков, сообщил оперштаб региона. Ранее представитель экстренных служб рассказал РИА Новости, что пожар возник в производственном цеху завода "Эластик" в Шиловском районе Рязанской области. Предварительно, три человека пострадали при взрыве и пожаре, здание цеха полностью разрушено. Оперштаб региона сообщил, что ориентировочно в 10.30 на одном из предприятий Шиловского района произошло возгорание в одном из производственных цехов. Пострадавшие направлены в районную больницу. Все оперативные службы работают на месте происшествия. "Создан штаб по ликвидации последствий чрезвычайного происшествия в Шиловском районе. Туда вошли руководители профильных ведомств и правоохранительных органов. Губернатор Павел Малков выехал на место происшествия", - сообщается в Telegram-канале оперштаба.
https://ria.ru/20250815/zavod-2035488335.html
шиловский район
рязанская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/12/2023694279_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_159a4fdcf2a9f9d62e5b9b65a3bcdbaa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, шиловский район, рязанская область, павел малков
Происшествия, Шиловский район, Рязанская область, Павел Малков
Губернатор Рязанской области выехал к месту взрыва на заводе "Эластик"

Губернатор Рязанской области Малков выехал на место взрыва пороха в "Эластике"

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкГубернатор Рязанской области Павел Малков
Губернатор Рязанской области Павел Малков - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
РЯЗАНЬ, 15 авг - РИА Новости. Штаб по ликвидации последствий ЧП на предприятии создан в Шиловском районе Рязанской области, на место выехал губернатор Павел Малков, сообщил оперштаб региона.
Ранее представитель экстренных служб рассказал РИА Новости, что пожар возник в производственном цеху завода "Эластик" в Шиловском районе Рязанской области. Предварительно, три человека пострадали при взрыве и пожаре, здание цеха полностью разрушено. Оперштаб региона сообщил, что ориентировочно в 10.30 на одном из предприятий Шиловского района произошло возгорание в одном из производственных цехов. Пострадавшие направлены в районную больницу. Все оперативные службы работают на месте происшествия.
"Создан штаб по ликвидации последствий чрезвычайного происшествия в Шиловском районе. Туда вошли руководители профильных ведомств и правоохранительных органов. Губернатор Павел Малков выехал на место происшествия", - сообщается в Telegram-канале оперштаба.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
Три человека погибли при взрыве на заводе в Рязанской области
Вчера, 12:24
 
ПроисшествияШиловский районРязанская областьПавел Малков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала