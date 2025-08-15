https://ria.ru/20250815/gubernator-2035489002.html

Губернатор Рязанской области выехал к месту взрыва на заводе "Эластик"

Штаб по ликвидации последствий ЧП на предприятии создан в Шиловском районе Рязанской области, на место выехал губернатор Павел Малков, сообщил оперштаб региона. РИА Новости, 15.08.2025

РЯЗАНЬ, 15 авг - РИА Новости. Штаб по ликвидации последствий ЧП на предприятии создан в Шиловском районе Рязанской области, на место выехал губернатор Павел Малков, сообщил оперштаб региона. Ранее представитель экстренных служб рассказал РИА Новости, что пожар возник в производственном цеху завода "Эластик" в Шиловском районе Рязанской области. Предварительно, три человека пострадали при взрыве и пожаре, здание цеха полностью разрушено. Оперштаб региона сообщил, что ориентировочно в 10.30 на одном из предприятий Шиловского района произошло возгорание в одном из производственных цехов. Пострадавшие направлены в районную больницу. Все оперативные службы работают на месте происшествия. "Создан штаб по ликвидации последствий чрезвычайного происшествия в Шиловском районе. Туда вошли руководители профильных ведомств и правоохранительных органов. Губернатор Павел Малков выехал на место происшествия", - сообщается в Telegram-канале оперштаба.

