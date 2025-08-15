https://ria.ru/20250815/gosizmena-2035444447.html
Житель Севастополя пойдет под суд за передачу Киеву данных о кораблях
Житель Севастополя пойдет под суд за передачу Киеву данных о кораблях - РИА Новости, 15.08.2025
Житель Севастополя пойдет под суд за передачу Киеву данных о кораблях
Житель Севастополя обвиняется в госизмене за передачу спецслужбам Киева мест дислокации кораблей Черноморского флота и вертолетов Росгвардии, дело передано в... РИА Новости, 15.08.2025
2025-08-15T09:16:00+03:00
2025-08-15T09:16:00+03:00
2025-08-15T09:16:00+03:00
происшествия
севастополь
киев
россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772146701_0:275:2861:1884_1920x0_80_0_0_938da5e0cdf3958ae5fafcdc0bb94254.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг - РИА Новости. Житель Севастополя обвиняется в госизмене за передачу спецслужбам Киева мест дислокации кораблей Черноморского флота и вертолетов Росгвардии, дело передано в суд, сообщила прокуратура региона."Прокуратура города Севастополя утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Севастополя Дмитрия Мыськова 1980 года рождения. Он обвиняется по ст. 275 УК РФ (государственная измена)", – говорится в сообщении.Установлено, что фигурант с июля по сентябрь 2024 года, находясь на территории Севастополя, в мессенджере WhatsApp был привлечён украинскими спецслужбами к конфиденциальному сотрудничеству. Мыськов производил фотофиксацию мест размещения кораблей Черноморского флота, а также дислокации и перемещения вертолетов Росгвардии, после чего пересылал полученные фотографии представителю ВСУ и получал за это денежное вознаграждение.
https://ria.ru/20250807/sud-2033874925.html
севастополь
киев
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772146701_31:0:2762:2048_1920x0_80_0_0_3644cb1f574246cda7e7d607aa9a5adb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, севастополь, киев, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), вооруженные силы украины
Происшествия, Севастополь, Киев, Россия, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Вооруженные силы Украины
Житель Севастополя пойдет под суд за передачу Киеву данных о кораблях
Жителя Севастополя обвинили в госизмене за передачу Киеву данных о кораблях ЧФ