Житель Севастополя пойдет под суд за передачу Киеву данных о кораблях

2025-08-15T09:16:00+03:00

происшествия

севастополь

киев

россия

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

вооруженные силы украины

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг - РИА Новости. Житель Севастополя обвиняется в госизмене за передачу спецслужбам Киева мест дислокации кораблей Черноморского флота и вертолетов Росгвардии, дело передано в суд, сообщила прокуратура региона."Прокуратура города Севастополя утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Севастополя Дмитрия Мыськова 1980 года рождения. Он обвиняется по ст. 275 УК РФ (государственная измена)", – говорится в сообщении.Установлено, что фигурант с июля по сентябрь 2024 года, находясь на территории Севастополя, в мессенджере WhatsApp был привлечён украинскими спецслужбами к конфиденциальному сотрудничеству. Мыськов производил фотофиксацию мест размещения кораблей Черноморского флота, а также дислокации и перемещения вертолетов Росгвардии, после чего пересылал полученные фотографии представителю ВСУ и получал за это денежное вознаграждение.

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

происшествия, севастополь, киев, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), вооруженные силы украины