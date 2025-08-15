Рейтинг@Mail.ru
Житель Севастополя пойдет под суд за передачу Киеву данных о кораблях
09:16 15.08.2025
Житель Севастополя пойдет под суд за передачу Киеву данных о кораблях
происшествия
севастополь
киев
россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
вооруженные силы украины
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг - РИА Новости. Житель Севастополя обвиняется в госизмене за передачу спецслужбам Киева мест дислокации кораблей Черноморского флота и вертолетов Росгвардии, дело передано в суд, сообщила прокуратура региона."Прокуратура города Севастополя утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Севастополя Дмитрия Мыськова 1980 года рождения. Он обвиняется по ст. 275 УК РФ (государственная измена)", – говорится в сообщении.Установлено, что фигурант с июля по сентябрь 2024 года, находясь на территории Севастополя, в мессенджере WhatsApp был привлечён украинскими спецслужбами к конфиденциальному сотрудничеству. Мыськов производил фотофиксацию мест размещения кораблей Черноморского флота, а также дислокации и перемещения вертолетов Росгвардии, после чего пересылал полученные фотографии представителю ВСУ и получал за это денежное вознаграждение.
происшествия, севастополь, киев, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), вооруженные силы украины
Происшествия, Севастополь, Киев, Россия, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Вооруженные силы Украины
Житель Севастополя пойдет под суд за передачу Киеву данных о кораблях

Статуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг - РИА Новости. Житель Севастополя обвиняется в госизмене за передачу спецслужбам Киева мест дислокации кораблей Черноморского флота и вертолетов Росгвардии, дело передано в суд, сообщила прокуратура региона.
"Прокуратура города Севастополя утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Севастополя Дмитрия Мыськова 1980 года рождения. Он обвиняется по ст. 275 УК РФ (государственная измена)", – говорится в сообщении.
Установлено, что фигурант с июля по сентябрь 2024 года, находясь на территории Севастополя, в мессенджере WhatsApp был привлечён украинскими спецслужбами к конфиденциальному сотрудничеству. Мыськов производил фотофиксацию мест размещения кораблей Черноморского флота, а также дислокации и перемещения вертолетов Росгвардии, после чего пересылал полученные фотографии представителю ВСУ и получал за это денежное вознаграждение.
