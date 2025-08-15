Рейтинг@Mail.ru
Путин сообщил об ускорении работы по мастер-планам дальневосточных городов - РИА Новости, 15.08.2025
16:49 15.08.2025
https://ria.ru/20250815/goroda-2035573814.html
Путин сообщил об ускорении работы по мастер-планам дальневосточных городов
МАГАДАН, 15 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что в 2025 году работа по мастер-планам дальневосточных городов заметно ускорилась. "В этом году работа по мастер-планам заметно ускорилась, набран хороший темп. Полным ходом разрабатывается проектная документация, открываются строительные площадки, сдаются в эксплуатацию новые объекты. При этом 165 объектов в дальневосточных городах уже построено и модернизировано", - сказал Путин на совещании о ходе реализации мастер-плана Магадана. Он подчеркнул, что для социально-экономического и пространственного развития конкретного города или городской агломерации такая работа крайне важна.
2025
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Путин на совещании, посвященном вопросам развития Магадана - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
Путин рассказал, как изменился Магадан
Вчера, 16:33
 
