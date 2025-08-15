https://ria.ru/20250815/goroda-2035567560.html

Путин предложил обсудить реализацию мастер-планов дальневосточных городов

Путин предложил обсудить реализацию мастер-планов дальневосточных городов - РИА Новости, 15.08.2025

Путин предложил обсудить реализацию мастер-планов дальневосточных городов

Президент РФ Владимир Путин на совещании в Магадане предложил обсудить мероприятия по реализации мастер-планов дальневосточных городов. РИА Новости, 15.08.2025

2025-08-15T16:30:00+03:00

2025-08-15T16:30:00+03:00

2025-08-15T16:39:00+03:00

экономика

владимир путин

магадан

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/06/2033803356_0:8:2795:1580_1920x0_80_0_0_4380d46277fe0ffb9cc167ac02f08d98.jpg

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на совещании в Магадане предложил обсудить мероприятия по реализации мастер-планов дальневосточных городов."Обсудим сегодня, как в целом выполняются мероприятия мастер-планов дальневосточных городов. Необходимо посмотреть, что удалось сделать и какие проблемные вопросы остаются, а затем подробнее остановимся на мастер-плане развития самого Магадана", - сказал Путин на совещании о ходе реализации мастер-плана города Магадана.

https://ria.ru/20250815/magadan-2035567895.html

магадан

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, владимир путин, магадан, россия