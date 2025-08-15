Рейтинг@Mail.ru
Путин предложил обсудить реализацию мастер-планов дальневосточных городов - РИА Новости, 15.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:30 15.08.2025 (обновлено: 16:39 15.08.2025)
https://ria.ru/20250815/goroda-2035567560.html
Путин предложил обсудить реализацию мастер-планов дальневосточных городов
Путин предложил обсудить реализацию мастер-планов дальневосточных городов - РИА Новости, 15.08.2025
Путин предложил обсудить реализацию мастер-планов дальневосточных городов
Президент РФ Владимир Путин на совещании в Магадане предложил обсудить мероприятия по реализации мастер-планов дальневосточных городов. РИА Новости, 15.08.2025
2025-08-15T16:30:00+03:00
2025-08-15T16:39:00+03:00
экономика
владимир путин
магадан
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/06/2033803356_0:8:2795:1580_1920x0_80_0_0_4380d46277fe0ffb9cc167ac02f08d98.jpg
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на совещании в Магадане предложил обсудить мероприятия по реализации мастер-планов дальневосточных городов."Обсудим сегодня, как в целом выполняются мероприятия мастер-планов дальневосточных городов. Необходимо посмотреть, что удалось сделать и какие проблемные вопросы остаются, а затем подробнее остановимся на мастер-плане развития самого Магадана", - сказал Путин на совещании о ходе реализации мастер-плана города Магадана.
https://ria.ru/20250815/magadan-2035567895.html
магадан
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/06/2033803356_9:0:2738:2047_1920x0_80_0_0_009f789c2e99da6f6a375c404d3d826f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, владимир путин, магадан, россия
Экономика, Владимир Путин, Магадан, Россия
Путин предложил обсудить реализацию мастер-планов дальневосточных городов

Путин в Магадане предложил обсудить реализацию мастер-планов городов в ДФО

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин проводит совещание по видеосвязи
Президент России Владимир Путин проводит совещание по видеосвязи - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на совещании в Магадане предложил обсудить мероприятия по реализации мастер-планов дальневосточных городов.
"Обсудим сегодня, как в целом выполняются мероприятия мастер-планов дальневосточных городов. Необходимо посмотреть, что удалось сделать и какие проблемные вопросы остаются, а затем подробнее остановимся на мастер-плане развития самого Магадана", - сказал Путин на совещании о ходе реализации мастер-плана города Магадана.
Путин на совещании, посвященном вопросам развития Магадана - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
Путин рассказал, как изменился Магадан
Вчера, 16:33
 
ЭкономикаВладимир ПутинМагаданРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала