Путин предложил обсудить реализацию мастер-планов дальневосточных городов
Путин предложил обсудить реализацию мастер-планов дальневосточных городов - РИА Новости, 15.08.2025
Путин предложил обсудить реализацию мастер-планов дальневосточных городов
Президент РФ Владимир Путин на совещании в Магадане предложил обсудить мероприятия по реализации мастер-планов дальневосточных городов.
2025-08-15T16:30:00+03:00
2025-08-15T16:30:00+03:00
2025-08-15T16:39:00+03:00
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на совещании в Магадане предложил обсудить мероприятия по реализации мастер-планов дальневосточных городов."Обсудим сегодня, как в целом выполняются мероприятия мастер-планов дальневосточных городов. Необходимо посмотреть, что удалось сделать и какие проблемные вопросы остаются, а затем подробнее остановимся на мастер-плане развития самого Магадана", - сказал Путин на совещании о ходе реализации мастер-плана города Магадана.
