В Германии рассказали об объеме военной помощи Украине
2025-08-15T19:10:00+03:00
в мире
украина
германия
нато
МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Объем военной поддержки, которую ФРГ оказала или обязалась оказать Украине в ближайшие годы, достиг примерно 40 миллиардов евро по состоянию на 15 августа, сообщило министерство иностранных дел Германии. "Правительство ФРГ на сегодняшний день … оказало или предоставило на следующие годы (Киеву – ред.) военную поддержку в размере приблизительно 40 миллиардов евро (по состоянию на 15 августа)", - говорится на странице официального сайта МИД ФРГ, посвященной поддержке Украины. Объем помощи Киеву на "гражданские" нужды, по информации министерства, достиг 34 миллиардов евро. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
