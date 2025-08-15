https://ria.ru/20250815/germanija-2035615481.html

В Германии рассказали об объеме военной помощи Украине

В Германии рассказали об объеме военной помощи Украине - РИА Новости, 15.08.2025

В Германии рассказали об объеме военной помощи Украине

Объем военной поддержки, которую ФРГ оказала или обязалась оказать Украине в ближайшие годы, достиг примерно 40 миллиардов евро по состоянию на 15 августа,... РИА Новости, 15.08.2025

2025-08-15T19:10:00+03:00

2025-08-15T19:10:00+03:00

2025-08-15T19:10:00+03:00

в мире

украина

германия

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/42164/67/421646759_0:55:1025:631_1920x0_80_0_0_703afa752538d31acc84ddbf3da3a8f7.jpg

МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Объем военной поддержки, которую ФРГ оказала или обязалась оказать Украине в ближайшие годы, достиг примерно 40 миллиардов евро по состоянию на 15 августа, сообщило министерство иностранных дел Германии. "Правительство ФРГ на сегодняшний день … оказало или предоставило на следующие годы (Киеву – ред.) военную поддержку в размере приблизительно 40 миллиардов евро (по состоянию на 15 августа)", - говорится на странице официального сайта МИД ФРГ, посвященной поддержке Украины. Объем помощи Киеву на "гражданские" нужды, по информации министерства, достиг 34 миллиардов евро. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250815/germaniya-2035452148.html

украина

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, германия, нато