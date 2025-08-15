Нидерланды направят самолет для сброса гуманитарной помощи в Газе

https://ria.ru/20250815/gaza-2035514187.html
2025-08-15T14:13:00+03:00
ГААГА, 15 авг - РИА Новости. Нидерланды направят в Иорданию новый самолет, который с воскресенья будет сбрасывать гуманитарную помощь для жителей сектора Газа, сообщает телерадиокомпания NOS. Военно-транспортный самолёт ВВС Нидерландов Hercules отправится в Иорданию на смену предыдущему самолету, который приостановил сброс помощи Газе из-за технической неисправности. Устранить проблему на месте не удалось. В общей сложности тот самолёт совершил три вылета, и, по данным министерства обороны Нидерландов, с него было сброшено 41 650 килограммов грузов. В эти пакеты помощи вошли продукты питания, питьевая вода и медицинские принадлежности. Изначально предполагалось, что Нидерланды будут поставлять продовольствие жителям Газы в течение двух недель, но из-за технической неисправности операция по оказанию помощи была приостановлена на несколько дней. Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус 23 июля сообщил, что Всемирная организация здравоохранения наблюдает в секторе Газа резкий рост числа смертей, связанных с недоеданием. Глава ВОЗ добавил, что острое недоедание в секторе Газа затрагивает более 10% населения, более 20% беременных и кормящих женщин, прошедших обследование, страдают от недоедания, часто в тяжелой форме. Он подчеркнул, что кризис с голодом усиливается из-за прекращения поставок гуманитарной помощи и ограничений на ее доступ. Правительство Израиля 26 июля приняло решение о возобновлении сброса с воздуха гуманитарной помощи для жителей сектора Газа. Также было принято решение о создании гуманитарных коридоров для конвоев ООН, которые будут доставлять еду и лекарства жителям Газы.
