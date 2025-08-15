Рейтинг@Mail.ru
Нидерланды направят самолет для сброса гуманитарной помощи в Газе - РИА Новости, 15.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:13 15.08.2025
https://ria.ru/20250815/gaza-2035514187.html
Нидерланды направят самолет для сброса гуманитарной помощи в Газе
Нидерланды направят самолет для сброса гуманитарной помощи в Газе - РИА Новости, 15.08.2025
Нидерланды направят самолет для сброса гуманитарной помощи в Газе
Нидерланды направят в Иорданию новый самолет, который с воскресенья будет сбрасывать гуманитарную помощь для жителей сектора Газа, сообщает телерадиокомпания... РИА Новости, 15.08.2025
2025-08-15T14:13:00+03:00
2025-08-15T14:13:00+03:00
в мире
нидерланды
иордания
израиль
сектор газа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/60652/62/606526203_0:55:640:415_1920x0_80_0_0_6e5056c789098bbd5fa01d4efebe556e.jpg
ГААГА, 15 авг - РИА Новости. Нидерланды направят в Иорданию новый самолет, который с воскресенья будет сбрасывать гуманитарную помощь для жителей сектора Газа, сообщает телерадиокомпания NOS. Военно-транспортный самолёт ВВС Нидерландов Hercules отправится в Иорданию на смену предыдущему самолету, который приостановил сброс помощи Газе из-за технической неисправности. Устранить проблему на месте не удалось. В общей сложности тот самолёт совершил три вылета, и, по данным министерства обороны Нидерландов, с него было сброшено 41 650 килограммов грузов. В эти пакеты помощи вошли продукты питания, питьевая вода и медицинские принадлежности. Изначально предполагалось, что Нидерланды будут поставлять продовольствие жителям Газы в течение двух недель, но из-за технической неисправности операция по оказанию помощи была приостановлена на несколько дней. Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус 23 июля сообщил, что Всемирная организация здравоохранения наблюдает в секторе Газа резкий рост числа смертей, связанных с недоеданием. Глава ВОЗ добавил, что острое недоедание в секторе Газа затрагивает более 10% населения, более 20% беременных и кормящих женщин, прошедших обследование, страдают от недоедания, часто в тяжелой форме. Он подчеркнул, что кризис с голодом усиливается из-за прекращения поставок гуманитарной помощи и ограничений на ее доступ. Правительство Израиля 26 июля приняло решение о возобновлении сброса с воздуха гуманитарной помощи для жителей сектора Газа. Также было принято решение о создании гуманитарных коридоров для конвоев ООН, которые будут доставлять еду и лекарства жителям Газы.
https://ria.ru/20250813/gaza-2035130852.html
https://ria.ru/20250815/konflikt-1915630213.html
нидерланды
иордания
израиль
сектор газа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/60652/62/606526203_7:0:634:470_1920x0_80_0_0_89241d58c07962b8b962227938951c9f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, нидерланды, иордания, израиль, сектор газа
В мире, Нидерланды, Иордания, Израиль, Сектор Газа
Нидерланды направят самолет для сброса гуманитарной помощи в Газе

NOS: Нидерланды направят в Иорданию самолет для сброса гумпощи жителям Газы

© Flickr / Yoshimasa NiwaФлаг Нидерландов
Флаг Нидерландов - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
© Flickr / Yoshimasa Niwa
Читать ria.ru в
Дзен
ГААГА, 15 авг - РИА Новости. Нидерланды направят в Иорданию новый самолет, который с воскресенья будет сбрасывать гуманитарную помощь для жителей сектора Газа, сообщает телерадиокомпания NOS.
Военно-транспортный самолёт ВВС Нидерландов Hercules отправится в Иорданию на смену предыдущему самолету, который приостановил сброс помощи Газе из-за технической неисправности. Устранить проблему на месте не удалось.
Женщина с сыновьями, страдающими от недоедания, в одной из больниц Газы - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
В Газе заявили об угрозе жизни более миллиона детей из-за недоедания
13 августа, 22:59
В общей сложности тот самолёт совершил три вылета, и, по данным министерства обороны Нидерландов, с него было сброшено 41 650 килограммов грузов. В эти пакеты помощи вошли продукты питания, питьевая вода и медицинские принадлежности.
Изначально предполагалось, что Нидерланды будут поставлять продовольствие жителям Газы в течение двух недель, но из-за технической неисправности операция по оказанию помощи была приостановлена на несколько дней.
Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус 23 июля сообщил, что Всемирная организация здравоохранения наблюдает в секторе Газа резкий рост числа смертей, связанных с недоеданием. Глава ВОЗ добавил, что острое недоедание в секторе Газа затрагивает более 10% населения, более 20% беременных и кормящих женщин, прошедших обследование, страдают от недоедания, часто в тяжелой форме. Он подчеркнул, что кризис с голодом усиливается из-за прекращения поставок гуманитарной помощи и ограничений на ее доступ.
Правительство Израиля 26 июля приняло решение о возобновлении сброса с воздуха гуманитарной помощи для жителей сектора Газа. Также было принято решение о создании гуманитарных коридоров для конвоев ООН, которые будут доставлять еду и лекарства жителям Газы.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
 
В миреНидерландыИорданияИзраильСектор Газа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала