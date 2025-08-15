Reuters узнало о планах американской ЧВК по зачистке Гаити от банд
Reuters: Vectus Global намерена зачистить основную часть Гаити от банд за год
© AP Photo / Odelyn JosephВоенные охраняют вход в международный аэропорт в Порт-о-Пренсе, Гаити
© AP Photo / Odelyn Joseph
Военные охраняют вход в международный аэропорт в Порт-о-Пренсе, Гаити. Архивное фото
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Американская ЧВК Vectus Global рассчитывает зачистить основную часть Гаити от банд за один год, передает агентство Reuters со ссылкой на главу фирмы Эрика Принса.
"Он ожидает отобрать у банд контроль над основными дорогами и территориями примерно за год", - пишет агентство.
Отмечается, что сделка Vectus с Гаити заключена на 10 лет. Компания, в частности, хочет принять участие в восстановлении налоговой системы страны.
По данным агентства, Vectus планирует усилить свои операции против банд в Гаити в ближайшие недели в координации с местной полицией. Для этого она перебросит сотни бойцов из США, Европы и Сальвадора, в том числе снайперов и специалистов по разведке и коммуникациям, а также вертолеты и суда.
В мае газета New York Times сообщала, что правительство Гаити заключило договор с основателем частной военной компании Blackwater Эриком Принсом на проведение операций против преступных группировок. В публикации отмечалось, что гаитянские власти вынуждены прибегать к услугам ЧВК, поскольку у национальной полиции нет личного состава и техники, а созданная администрацией предыдущего президента США Джозефа Байдена международная полицейская миссия помощи Гаити не получила достаточного финансирования и боевых комплектов.
Гаити переживает кризис безопасности и управления, который обострился после убийства президента Жовенеля Моиза в июле 2021 года. Ситуация резко ухудшилась в конце февраля 2024 года, когда преступная группировка Viv Ansanm атаковала две тюрьмы в Порт-о-Пренсе, освободила тысячи заключённых и захватила международный аэропорт Туссен-Лувертюр.
