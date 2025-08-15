Рейтинг@Mail.ru
Reuters узнало о планах американской ЧВК по зачистке Гаити от банд - РИА Новости, 15.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:36 15.08.2025 (обновлено: 10:38 15.08.2025)
https://ria.ru/20250815/gaiti-2035466304.html
Reuters узнало о планах американской ЧВК по зачистке Гаити от банд
Reuters узнало о планах американской ЧВК по зачистке Гаити от банд - РИА Новости, 15.08.2025
Reuters узнало о планах американской ЧВК по зачистке Гаити от банд
Американская ЧВК Vectus Global рассчитывает зачистить основную часть Гаити от банд за один год, передает агентство Reuters со ссылкой на главу фирмы Эрика... РИА Новости, 15.08.2025
2025-08-15T10:36:00+03:00
2025-08-15T10:38:00+03:00
в мире
гаити
сша
европа
жовенель моиз
blackwater
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/05/1931143653_0:145:3072:1873_1920x0_80_0_0_b92cc52a9d72d1003d66510ea6e7b37e.jpg
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Американская ЧВК Vectus Global рассчитывает зачистить основную часть Гаити от банд за один год, передает агентство Reuters со ссылкой на главу фирмы Эрика Принса. "Он ожидает отобрать у банд контроль над основными дорогами и территориями примерно за год", - пишет агентство. Отмечается, что сделка Vectus с Гаити заключена на 10 лет. Компания, в частности, хочет принять участие в восстановлении налоговой системы страны. По данным агентства, Vectus планирует усилить свои операции против банд в Гаити в ближайшие недели в координации с местной полицией. Для этого она перебросит сотни бойцов из США, Европы и Сальвадора, в том числе снайперов и специалистов по разведке и коммуникациям, а также вертолеты и суда. В мае газета New York Times сообщала, что правительство Гаити заключило договор с основателем частной военной компании Blackwater Эриком Принсом на проведение операций против преступных группировок. В публикации отмечалось, что гаитянские власти вынуждены прибегать к услугам ЧВК, поскольку у национальной полиции нет личного состава и техники, а созданная администрацией предыдущего президента США Джозефа Байдена международная полицейская миссия помощи Гаити не получила достаточного финансирования и боевых комплектов. Гаити переживает кризис безопасности и управления, который обострился после убийства президента Жовенеля Моиза в июле 2021 года. Ситуация резко ухудшилась в конце февраля 2024 года, когда преступная группировка Viv Ansanm атаковала две тюрьмы в Порт-о-Пренсе, освободила тысячи заключённых и захватила международный аэропорт Туссен-Лувертюр.
https://ria.ru/20250813/gosdep-2034974770.html
https://ria.ru/20250605/tramp-2020995090.html
гаити
сша
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/05/1931143653_217:0:2948:2048_1920x0_80_0_0_84c79a253ebdb8517308aee02de432c9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, гаити, сша, европа, жовенель моиз, blackwater
В мире, Гаити, США, Европа, Жовенель Моиз, Blackwater
Reuters узнало о планах американской ЧВК по зачистке Гаити от банд

Reuters: Vectus Global намерена зачистить основную часть Гаити от банд за год

© AP Photo / Odelyn JosephВоенные охраняют вход в международный аэропорт в Порт-о-Пренсе, Гаити
Военные охраняют вход в международный аэропорт в Порт-о-Пренсе, Гаити - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
© AP Photo / Odelyn Joseph
Военные охраняют вход в международный аэропорт в Порт-о-Пренсе, Гаити. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Американская ЧВК Vectus Global рассчитывает зачистить основную часть Гаити от банд за один год, передает агентство Reuters со ссылкой на главу фирмы Эрика Принса.
"Он ожидает отобрать у банд контроль над основными дорогами и территориями примерно за год", - пишет агентство.
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
Госдеп объявил награду за помощь в поимке главаря гаитянских банд
13 августа, 11:57
Отмечается, что сделка Vectus с Гаити заключена на 10 лет. Компания, в частности, хочет принять участие в восстановлении налоговой системы страны.
По данным агентства, Vectus планирует усилить свои операции против банд в Гаити в ближайшие недели в координации с местной полицией. Для этого она перебросит сотни бойцов из США, Европы и Сальвадора, в том числе снайперов и специалистов по разведке и коммуникациям, а также вертолеты и суда.
В мае газета New York Times сообщала, что правительство Гаити заключило договор с основателем частной военной компании Blackwater Эриком Принсом на проведение операций против преступных группировок. В публикации отмечалось, что гаитянские власти вынуждены прибегать к услугам ЧВК, поскольку у национальной полиции нет личного состава и техники, а созданная администрацией предыдущего президента США Джозефа Байдена международная полицейская миссия помощи Гаити не получила достаточного финансирования и боевых комплектов.
Гаити переживает кризис безопасности и управления, который обострился после убийства президента Жовенеля Моиза в июле 2021 года. Ситуация резко ухудшилась в конце февраля 2024 года, когда преступная группировка Viv Ansanm атаковала две тюрьмы в Порт-о-Пренсе, освободила тысячи заключённых и захватила международный аэропорт Туссен-Лувертюр.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
Трамп запретил въезд в США гражданам из 12 стран
5 июня, 02:47
 
В миреГаитиСШАЕвропаЖовенель МоизBlackwater
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала