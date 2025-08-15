https://ria.ru/20250815/gagauziya-2035512118.html

Власти Молдавии хотят провести досрочные выборы главы Гагаузии, заявил Боля

Власти Молдавии хотят провести досрочные выборы главы Гагаузии, заявил Боля - РИА Новости, 15.08.2025

Власти Молдавии хотят провести досрочные выборы главы Гагаузии, заявил Боля

Власти Молдавии намерены добиться проведения досрочных выборов главы Гагаузии после приговора нынешней главе автономии Евгении Гуцул, заявил депутат парламента... РИА Новости, 15.08.2025

2025-08-15T14:07:00+03:00

2025-08-15T14:07:00+03:00

2025-08-15T14:07:00+03:00

в мире

молдавия

гагаузия

кишинев

евгения гуцул

василий боля

майя санду

таможенный союз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/10/1966582972_0:0:2958:1663_1920x0_80_0_0_57f956c09d548ed54e80baad76b139d4.jpg

КИШИНЕВ, 15 авг - РИА Новости. Власти Молдавии намерены добиться проведения досрочных выборов главы Гагаузии после приговора нынешней главе автономии Евгении Гуцул, заявил депутат парламента от блока "Победа" Василий Боля. Парламент Гагаузии 8 августа опубликовал резолюцию в поддержку приговоренной к семи годам лишения свободы главы автономии Евгении Гуцул. Власти Гагаузии также объявили о создании регионального штаба, который займется координацией всех действий в условиях политического кризиса, вызванного приговором в отношении Гуцул. Они возлагают на центральные власти Молдавии всю ответственность за возможную дестабилизацию ситуации в автономии. "Нынешние представители Народного собрания Гагаузии (НСГ) ясно понимают, что центральные власти начали серьёзную атаку на Гагаузию. Центральные власти определили уязвимую точку, по которой следует нанести удар. Они стремятся спровоцировать досрочные выборы башкана Гагаузии. Пока этого не произошло, но их план очевиден", - написали Боля в своем Telegram-канале. Законодательство предусматривает, что после приговора главе автономии, следует назначить выборы нового руководителя. Однако парламент Гагаузии отказывается это делать, пока не будет окончательного решения суда. "Поэтому НСГ не спешит запускать механизм досрочных выборов. Все осознают, что этот беспредел направлен не только против башкана (главы - ред.) Евгении Гуцул, но и против жителей Гагаузии, которые в 2014, 2019, 2021, 2024 и других годах ясно выражали своё отношение к определённым политическим силам и личностям", - добавил депутат. Районный суд Кишинева 5 августа приговорил главу Гагаузии Евгению Гуцул к семи годам лишения свободы с немедленным исполнением приговора по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор". Глава Гагаузии назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и заявила, что будет бороться за свое имя и правду. Она обвинила президента Молдавии Майю Санду в использовании репрессий как инструмента борьбы с несогласными. Защита главы автономии намерена обжаловать решение суда в Апелляционной палате Кишинева в течение 15 дней. Гагаузия является автономией на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз. Ранее власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – помимо Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

https://ria.ru/20250704/gagauzija-2027316654.html

https://ria.ru/20250708/gutsul-2027932443.html

https://ria.ru/20250815/kishinev-2035434687.html

молдавия

гагаузия

кишинев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, молдавия, гагаузия, кишинев, евгения гуцул, василий боля, майя санду, таможенный союз