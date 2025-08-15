https://ria.ru/20250815/frantsija-2035507580.html

Франция призвала Израиль к ответу за разрушение школы на Западном берегу

Франция призвала Израиль к ответу за разрушение школы на Западном берегу

15.08.2025

ПАРИЖ, 15 авг - РИА Новости. Французский МИД призвал к ответу Израиль за уничтожение школы на Западном берегу реки Иордан, строительство которой профинансировала Франция, говорится в опубликованном коммюнике внешнеполитического ведомства. "Франция решительно осуждает разрушение израильскими властями строящейся школы на севере Западного берега реки Иордан, финансируемое Французским агентством развития совместно с Европейским союзом. Мы призываем израильские власти к ответу за этот снос", - заявили в МИД страны. Отмечается, что это уже второй снос проекта, профинансированный французским агентством на Западном берегу. До этого был разрушен центр ассоциации "Аль-Бустан" в Восточном Иерусалиме. "Продолжение колонизаторской политики составляет серьезное нарушение международного права и создает угрозу перспективам решения о двух государствах", - заявили в МИД Франции. Поселенческая деятельность Израиля на Западном берегу реки Иордан является одной из основных проблем в отношениях Израиля с международным сообществом и палестинской автономией. Кроме того, эти шаги служат одним из препятствий в поисках мира с палестинцами, которые воспринимают еврейскую поселенческую деятельность как политику закрепления еврейского государства на палестинских территориях. Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что он "находится в исторической и духовной миссии" и эмоционально связан с видением "Большого Израиля". Так называемая концепция "Большого Израиля" предполагает расширение территории страны за счет части территорий соседних государств, таких как Сирия, Иордания, Ливан и Египет, а также присоединение всех палестинских земель - как сектора Газа, так и Западного берега реки Иордан и Восточного Иерусалима. Заявления Нетаньяху также вызвали ответную реакцию Иордании, Египта и Ирака. Власти хашимитского королевства осудили слова премьера, расценив их как провокационную эскалацию и угрозу суверенитету других государств. Согласно заявлению египетского МИД, Каир потребовал от Израиля разъяснений. Внешнеполитическое ведомство Ирака заявило, что высказывания израильской стороны носят провокационный характер, направленный на подрыв суверенитета других государств, и призвал "выработать четкую и решительную общеарабскую и международную позицию, чтобы противостоять подобной политике".

