Форум "Москва 2030" поможет узнать об архитектуре будущего

Форум "Москва 2030" поможет узнать об архитектуре будущего - РИА Новости, 15.08.2025

Форум "Москва 2030" поможет узнать об архитектуре будущего

Форум "Территория будущего. Москва 2030" поможет узнать об инновационных подходах к развитию городской среды, говорится в сообщении столичного... РИА Новости, 15.08.2025

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Форум "Территория будущего. Москва 2030" поможет узнать об инновационных подходах к развитию городской среды, говорится в сообщении столичного градостроительного комплекса, подготовившего соответствующую программу для форума."Москва – один из самых стремительно развивающихся мегаполисов мира. Наша программа на форуме посвящена тому, чтобы рассказать, какой он, город будущего, и как он строится", – рассказала первый замначальника управления координации деятельности градкомплекса Мария Дерунова.Как указывается в сообщении, посетителей ждут в мультимедийном павильоне "Искусство строить" в "Музеоне". Так, с помощью шоу "Полет над Москвой" можно будет узнать о том, как развивается инфраструктура города, включая возведение мостов и станций метро.Каждую пятницу в павильоне проходят лекции, посвященные использованию современных технологий в жизни города, в том числе нейросетей. Еще среди тем – история урбанистики, формирование облика столицы. А в выходные ждет интерактивный спектакль "Искусство строить", отмечается в пресс-релизе.В нем подчеркивается, что еще одной площадкой градкомплекса станет кампус МГТУ имени Баумана, где расскажут о реорганизации промзон и значимости больших данных в архитектуре.Кроме того, в Лужниках можно будет приобщиться к идее строительства, смоделировав город будущего из картона.

