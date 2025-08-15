Рейтинг@Mail.ru
В Москве открылся фестиваль для любителей животных - РИА Новости, 15.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
09:26 15.08.2025 (обновлено: 15:19 15.08.2025)
https://ria.ru/20250815/festival-2035446340.html
В Москве открылся фестиваль для любителей животных
В Москве открылся фестиваль для любителей животных - РИА Новости, 15.08.2025
В Москве открылся фестиваль для любителей животных
Фестиваль "Моспитомец" для любителей животных открыли в летнем клубе "Москва" на Тверском бульваре, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 15.08.2025
2025-08-15T09:26:00+03:00
2025-08-15T15:19:00+03:00
хорошие новости
общество
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0e/2035317806_0:43:960:583_1920x0_80_0_0_85563031896f9c673e9a16afc37d66dc.jpg
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Фестиваль "Моспитомец" для любителей животных открыли в летнем клубе "Москва" на Тверском бульваре, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "В летнем клубе "Москва" на Тверском бульваре начался фестиваль "Моспитомец". Его проводят Департамент торговли и услуг города Москвы и столичный комплекс городского хозяйства. С 15 по 17 августа все желающие смогут посетить площадку со своими питомцами или забрать домой животное из городского приюта. Выставка-пристройство будет работать с пятницы по воскресенье с 12:00 до 18:00 мск. В эти же дни на Тверском бульваре пройдет насыщенная программа для любителей животных", — говорится в сообщении. Отмечается, что во время фестиваля будет работать кинологическая площадка с барьерами, горками и качелями, где специалисты расскажут, как научить питомца различным трюкам. Сообщается, что 15 августа в 12:00 участники узнают, как воспитать городскую собаку, в 13:00 эксперты расскажут о собачьих профессиях, в 14:00 пройдет лекция об истории Москвы и ее четвероногих обитателях. В 15:00 зоопсихолог и специалист по поведению собак Ирина Бельская поделится советами, как путешествовать с питомцем и сделать отпуск комфортным, в 16:00 главный инспектор Государственной инспекции по надзору в области обращения с животными Комитета ветеринарии Москвы Валентина Бондарева расскажет об основных требованиях закона к владельцам собак. Лекция о работе приютов для животных пройдет в 17:00, а в 18:00 посетители узнают, как готовят животных для службы в Пожарно-спасательном центре Москвы. Добавляется, что 16 августа в 12:00 состоится лекция о стрессе у собак, в 13:00 гостям расскажут, как собаки снимаются в фильмах, в 14:00 дадут советы по дрессировке, в 15:00 участники узнают о правилах безопасности для питомцев в городе, а в 16:00 ветеринар Алена Макаркина выступит с лекцией об уходе за животными, в 17:00 состоится большая презентация суперсервиса "Мой питомец" на mos.ru, в 18:00 гостям объяснят, как правильно гулять с собакой. Лекцию о выборе собаки прочитают 17 августа в 12:00, в 13:00 развеют мифы о питомцах, в 14:00 объяснят, почему животные нередко становятся похожими на своих владельцев, а в 15:00 участникам помогут выбрать вид спорта для совместных занятий с собакой. В 16:00 слушатели узнают об уходе за четвероногими друзьями, в 17:00 эксперт прокомментирует фразу "Скажи мне, кто твоя собака, и я скажу, кто ты", а в 18:00 хозяев научат давать спокойные команды своим питомцам. Программа фестивальных мероприятий предусмотрена также и для кинологической площадки, отмечается в сообщении на сайте. Там зооэксперты расскажут, как учить питомца различным трюкам.
https://ria.ru/20250726/priyuty-2031627867.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0e/2035317806_0:0:960:720_1920x0_80_0_0_1bf12ff3198bf6f0e84291b22e61c813.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва
Хорошие новости, Общество, Москва
В Москве открылся фестиваль для любителей животных

Фестиваль "Моспитомец" для любителей животных открылся на Тверском бульваре

© Фото : комплекс городского хозяйства МосквыВ фестивале "Моспитомец" на Тверском бульваре примут участие 90 животных из городских приютов
В фестивале Моспитомец на Тверском бульваре примут участие 90 животных из городских приютов - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
© Фото : комплекс городского хозяйства Москвы
В фестивале "Моспитомец" на Тверском бульваре примут участие 90 животных из городских приютов
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Фестиваль "Моспитомец" для любителей животных открыли в летнем клубе "Москва" на Тверском бульваре, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"В летнем клубе "Москва" на Тверском бульваре начался фестиваль "Моспитомец". Его проводят Департамент торговли и услуг города Москвы и столичный комплекс городского хозяйства. С 15 по 17 августа все желающие смогут посетить площадку со своими питомцами или забрать домой животное из городского приюта. Выставка-пристройство будет работать с пятницы по воскресенье с 12:00 до 18:00 мск. В эти же дни на Тверском бульваре пройдет насыщенная программа для любителей животных", — говорится в сообщении.
© Фото : комплекс городского хозяйства МосквыВ фестивале "Моспитомец" на Тверском бульваре примут участие 90 животных из городских приютов
90 животных из городских приютов примут участие в фестивале Моспитомец на Тверском бульваре - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
© Фото : комплекс городского хозяйства Москвы
В фестивале "Моспитомец" на Тверском бульваре примут участие 90 животных из городских приютов
Отмечается, что во время фестиваля будет работать кинологическая площадка с барьерами, горками и качелями, где специалисты расскажут, как научить питомца различным трюкам.
Сообщается, что 15 августа в 12:00 участники узнают, как воспитать городскую собаку, в 13:00 эксперты расскажут о собачьих профессиях, в 14:00 пройдет лекция об истории Москвы и ее четвероногих обитателях. В 15:00 зоопсихолог и специалист по поведению собак Ирина Бельская поделится советами, как путешествовать с питомцем и сделать отпуск комфортным, в 16:00 главный инспектор Государственной инспекции по надзору в области обращения с животными Комитета ветеринарии Москвы Валентина Бондарева расскажет об основных требованиях закона к владельцам собак. Лекция о работе приютов для животных пройдет в 17:00, а в 18:00 посетители узнают, как готовят животных для службы в Пожарно-спасательном центре Москвы.
Добавляется, что 16 августа в 12:00 состоится лекция о стрессе у собак, в 13:00 гостям расскажут, как собаки снимаются в фильмах, в 14:00 дадут советы по дрессировке, в 15:00 участники узнают о правилах безопасности для питомцев в городе, а в 16:00 ветеринар Алена Макаркина выступит с лекцией об уходе за животными, в 17:00 состоится большая презентация суперсервиса "Мой питомец" на mos.ru, в 18:00 гостям объяснят, как правильно гулять с собакой.
© Фото : комплекс городского хозяйства МосквыВ фестивале "Моспитомец" на Тверском бульваре примут участие 90 животных из городских приютов
90 животных из городских приютов примут участие в фестивале Моспитомец на Тверском бульваре - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
© Фото : комплекс городского хозяйства Москвы
В фестивале "Моспитомец" на Тверском бульваре примут участие 90 животных из городских приютов
Лекцию о выборе собаки прочитают 17 августа в 12:00, в 13:00 развеют мифы о питомцах, в 14:00 объяснят, почему животные нередко становятся похожими на своих владельцев, а в 15:00 участникам помогут выбрать вид спорта для совместных занятий с собакой. В 16:00 слушатели узнают об уходе за четвероногими друзьями, в 17:00 эксперт прокомментирует фразу "Скажи мне, кто твоя собака, и я скажу, кто ты", а в 18:00 хозяев научат давать спокойные команды своим питомцам.
Программа фестивальных мероприятий предусмотрена также и для кинологической площадки, отмечается в сообщении на сайте. Там зооэксперты расскажут, как учить питомца различным трюкам.
Кошка на территории приюта для бездомных животных - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
Власти Москвы рассказали, как в приютах заботятся о животных старше 10 лет
26 июля, 16:26
 
Хорошие новостиОбществоМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала