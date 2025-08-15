В Москве открылся фестиваль для любителей животных
Фестиваль "Моспитомец" для любителей животных открылся на Тверском бульваре
© Фото : комплекс городского хозяйства МосквыВ фестивале "Моспитомец" на Тверском бульваре примут участие 90 животных из городских приютов
В фестивале "Моспитомец" на Тверском бульваре примут участие 90 животных из городских приютов
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Фестиваль "Моспитомец" для любителей животных открыли в летнем клубе "Москва" на Тверском бульваре, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"В летнем клубе "Москва" на Тверском бульваре начался фестиваль "Моспитомец". Его проводят Департамент торговли и услуг города Москвы и столичный комплекс городского хозяйства. С 15 по 17 августа все желающие смогут посетить площадку со своими питомцами или забрать домой животное из городского приюта. Выставка-пристройство будет работать с пятницы по воскресенье с 12:00 до 18:00 мск. В эти же дни на Тверском бульваре пройдет насыщенная программа для любителей животных", — говорится в сообщении.
Отмечается, что во время фестиваля будет работать кинологическая площадка с барьерами, горками и качелями, где специалисты расскажут, как научить питомца различным трюкам.
Сообщается, что 15 августа в 12:00 участники узнают, как воспитать городскую собаку, в 13:00 эксперты расскажут о собачьих профессиях, в 14:00 пройдет лекция об истории Москвы и ее четвероногих обитателях. В 15:00 зоопсихолог и специалист по поведению собак Ирина Бельская поделится советами, как путешествовать с питомцем и сделать отпуск комфортным, в 16:00 главный инспектор Государственной инспекции по надзору в области обращения с животными Комитета ветеринарии Москвы Валентина Бондарева расскажет об основных требованиях закона к владельцам собак. Лекция о работе приютов для животных пройдет в 17:00, а в 18:00 посетители узнают, как готовят животных для службы в Пожарно-спасательном центре Москвы.
Добавляется, что 16 августа в 12:00 состоится лекция о стрессе у собак, в 13:00 гостям расскажут, как собаки снимаются в фильмах, в 14:00 дадут советы по дрессировке, в 15:00 участники узнают о правилах безопасности для питомцев в городе, а в 16:00 ветеринар Алена Макаркина выступит с лекцией об уходе за животными, в 17:00 состоится большая презентация суперсервиса "Мой питомец" на mos.ru, в 18:00 гостям объяснят, как правильно гулять с собакой.
Лекцию о выборе собаки прочитают 17 августа в 12:00, в 13:00 развеют мифы о питомцах, в 14:00 объяснят, почему животные нередко становятся похожими на своих владельцев, а в 15:00 участникам помогут выбрать вид спорта для совместных занятий с собакой. В 16:00 слушатели узнают об уходе за четвероногими друзьями, в 17:00 эксперт прокомментирует фразу "Скажи мне, кто твоя собака, и я скажу, кто ты", а в 18:00 хозяев научат давать спокойные команды своим питомцам.
Программа фестивальных мероприятий предусмотрена также и для кинологической площадки, отмечается в сообщении на сайте. Там зооэксперты расскажут, как учить питомца различным трюкам.