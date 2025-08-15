Рейтинг@Mail.ru
В Русском культурном центре предложили вернуть флаг России в Фэрбенкс - РИА Новости, 15.08.2025
07:03 15.08.2025 (обновлено: 07:40 15.08.2025)
В Русском культурном центре предложили вернуть флаг России в Фэрбенкс
В Русском культурном центре предложили вернуть флаг России в Фэрбенкс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149415/97/1494159740_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_506c3b28982000b1478ebc9511672d7f.jpg
АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 15 авг - РИА Новости. Флаг России должен снова быть представлен у мемориала летчикам ленд-лиза Аляска-Сибирь в Фэрбенксе, заявила РИА Новости директор Русского культурного центра Анна Верная, выразив надежду, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп поддержат инициативу. "Флаг России должен быть снова представлен у монумента летчикам ленд-лиза Аляска-Сибирь в Фэрбенксе. Мы не хотим расходиться, мы хотим жить одной семьей", - заявила она. Город Фэрбенкс имеет историческое значение для США и России. Из этого города во время Второй мировой войны доставлялись грузы в СССР в рамках ленд-лиза, там расположен памятник советским и американским летчикам.Кремль и Белый дом сообщили на прошлой неделе, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа.
в мире, россия, сша, ссср, владимир путин, дональд трамп
В мире, Россия, США, СССР, Владимир Путин, Дональд Трамп
В Русском культурном центре предложили вернуть флаг России в Фэрбенкс

Анна Верная: флаг РФ нужно вернуть к мемориалу летчикам ленд-лиза в Фэрбенксе

© Flickr / МИД РоссииМинистр иностранных дел России Сергей Лавров пво время церемонии возложения венка и цветов к мемориалу в честь советских и американских летчиков, Фэрбанкс. 11 мая 2017
Министр иностранных дел России Сергей Лавров пво время церемонии возложения венка и цветов к мемориалу в честь советских и американских летчиков, Фэрбанкс. 11 мая 2017 - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
© Flickr / МИД России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров пво время церемонии возложения венка и цветов к мемориалу в честь советских и американских летчиков, Фэрбанкс. 11 мая 2017 . Архивное фото
АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 15 авг - РИА Новости. Флаг России должен снова быть представлен у мемориала летчикам ленд-лиза Аляска-Сибирь в Фэрбенксе, заявила РИА Новости директор Русского культурного центра Анна Верная, выразив надежду, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп поддержат инициативу.
"Флаг России должен быть снова представлен у монумента летчикам ленд-лиза Аляска-Сибирь в Фэрбенксе. Мы не хотим расходиться, мы хотим жить одной семьей", - заявила она.
Город Фэрбенкс имеет историческое значение для США и России. Из этого города во время Второй мировой войны доставлялись грузы в СССР в рамках ленд-лиза, там расположен памятник советским и американским летчикам.
Кремль и Белый дом сообщили на прошлой неделе, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа.
