Истерика и лавина фейков: у Европы осталась последняя надежда

Удивить антироссийскими фейками о войне на Украине Запад давно уже никого не может. За последние несколько лет мы чего только не услышали о себе! Но складывается впечатление, что с момента анонсирования встречи Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске западные СМИ включили генератор совершенно случайных и абсолютно нелепых слухов, "инсайдов", не подкрепленных ничем, бредовых сценариев и высосанных из пальца "эксклюзивов"!Начали с гадания на кофейной гуще по поводу места встречи. Помните, какой только город "авторитетно" не называли западные СМИ, ссылаясь на "достоверные источники"! Разве что только Аляску и не назвали! Ну, а затем посыпались столь же "достоверные сценарии обмена территориями", точно так же взятые с потолка. Вспомните хотя бы, как мир открыл для себя некое польское агентство Onet (о котором до этого мало кто вообще слышал) и с серьезным видом комментаторы обсуждали его "инсайд" о плане, который спецпосланник президента США Уиткофф якобы привез в Москву. Обсуждали самозабвенно! Снабжали этот фейк картами и схемами, богатой графикой и видеосюжетами! И хоть бы кто-то задался вопросом, откуда у скромного польского агентства могли взяться планы, обсуждавшиеся Кремлем и спецпосланником президента США.Когда стало известно об онлайн-встрече Трампа с европейцами и примкнувшим к ним Зеленским, западные СМИ на день-два как бы притихли. Во всяком случае столь бурный поток "инсайдов" прекратился, а аналитики всех мастей в западных студиях, делая серьезное выражение лица, обсуждали лишь вброшенные ранее фейки.И вот в среду, дождавшись первых комментариев участников означенных посиделок, тамошние СМИ как будто прорвало! Буквально сразу посыпался такой поток нелепейших заявлений (само собой, со ссылкой на "абсолютно достоверные источники"), что утром четверга комментаторы в тех самых телестудиях просто не знали, какой из слухов обсуждать.Начала The Times, которая явно поторопилась. Едва дождавшись окончания переговоров Трампа с европейцами, газета на своем сайте буквально сразу выдала под рубрикой "Эксклюзив" подробнейшую статью о том, что Уиткофф, оказывается, привез в Москву план решения украинского конфликта "по сценарию оккупации Западного берега реки Иордан". Видно, что "сенсация" готовилась загодя: статья была снабжена подробной справочной информацией о войне на Ближнем Востоке, соответствующими картами и схемами. Не приходится сомневаться: в четверг это должно было стать основным материалом газеты.Редакция явно не рассчитывала на оперативную реакцию официального Вашингтона, который обычно долго включается в обсуждение фейков европейской прессы. Но в данном случае заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли стремительно выдала опровержение, заявив: "Это полностью фейкньюз и небрежная подача материала газетой The Times, у которой явно ужасные источники. Ничего подобного ни с кем и никогда не обсуждалось". Газете срочно пришлось менять подачу всего материала, а в печатной версии в четверг об этом невероятном "эксклюзиве" осталось лишь короткое упоминание плюс опровержение от Келли.Вот редакция The Daily Telegraph поступила благоразумнее. Она подождала с публикацией своего не менее удивительного "эксклюзива" до момента выхода газеты в печать — так, чтобы уже никакой Белый дом не успел обвинить во лжи и использовании "ужасных источников", сорвав тем самым выпуск. И выдала на-гора "сенсацию" о том, что Трамп готовит Путину на Аляске уникальную сделку: "Предоставление Москве доступа к природным ресурсам Аляски и… к редкоземельным металлам на оккупированных Россией территориях Украины". А то ведь мы не имеем до сих пор доступа к минералам российских территорий. И видимо, это милостивое право добывать их у себя дома мы сочтем как манну небесную от Трампа!И такие поразительные "инсайды" и "эксклюзивы" от западных СМИ публикуются в эти дни с невероятной частотой. Нам уже сообщили и о том, что Трамп будет настаивать на немедленном прекращении огня как предусловии любых переговоров по Украине, и о том, что он предоставит Киеву какие-то "гарантии безопасности, но не в рамках НАТО", и о том, что он усилит санкции против России тем, что снова повысит пошлины против Индии. Правда, непонятно, он это сделает после того, как откроет нам месторождения минералов на Аляске, или одновременно с этим.Европейцы прямо говорят, что они напуганы и что многие их действия сейчас продиктованы исключительно намерением сорвать любой диалог между США и Россией — они это называют "ограничением ущерба от встречи на Аляске". Причем ведущие "кремленологи" даже не скрывают, на что делает ставку Европа. "Наши слабые надежды возлагаются на эго Трампа, — пишет главный "специалист по России" Эдвард Лукас. — Если президент сочтет, что Путин над ним издевается и вводит его в заблуждение, встреча на Аляске может включать в себя показную отповедь или ужесточение санкций".Именно подыгрывание самолюбию лидера США стало основной и чуть ли не единственной "стратегией" онлайн-встречи европейских лидеров с ним. Потому что ничего другого Европа не выработала. Тамошние политики, аналитики, журналисты по-прежнему пытаются жить в какой-то альтернативной реальности, лишенной всяческого рационализма. Они все дружно признают, что Россия наступает рекордными темпами и фактически прорвала линию обороны ВСУ на определенных участках фронта в Донбассе. Но это называется… блефом Путина!Да-да, реальное наступление — это "блеф". А вот требовать от России в качестве условия перемирия согласие на триллионные "репарации" Украине — это, оказывается, "реальный путь достижения мира". Европейская пресса всерьез перечисляет "пять принципов", изложенных Трампу Зеленским и европейцами, и даже не задается вопросом: а России-то зачем выполнять условия, которые можно диктовать лишь проигравшей стороне? То есть горестные признания "Россия побеждает" и даже "Россия победила", которыми сейчас заполнены европейские газеты, соседствуют с перечислением пунктов этого ультиматума России — и это даже ни у кого не вызывает вопросов!Ну, и о какой адекватности здесь может идти речь? Потеряв эту адекватность, Европа сама лишила себя субъектности.

