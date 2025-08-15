https://ria.ru/20250815/estoniya-2035464545.html
Эстонская оппозиция призвала к проведению досрочных парламентских выборов
Эстонская оппозиция призвала к проведению досрочных парламентских выборов
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Оппозиционные партии Эстонии призвали к проведению досрочных парламентских выборов, сообщает телерадиокомпания ERR. "Оппозиционные партии хотят досрочных выборов... Инициатором внеочередных выборов в основном выступает лидер партии Isamaa", - говорится в публикации на сайте ERR. Отмечается, что конституция Эстонии, хоть и с трудностями, но позволяет проведение досрочных выборов, но ранее такая практика еще не проводилась. При этом ERR со ссылкой на опрос социологической службы Norstat сообщает, что 58% граждан Эстонии считают, что в стране необходимо провести досрочные парламентские выборы. Опрос проводился с 31 июля по 1 августа среди тысячи граждан Эстонии. Очередные парламентские выборы в стране назначены на 2027 год.
