Эстонская оппозиция призвала к проведению досрочных парламентских выборов - РИА Новости, 15.08.2025
10:31 15.08.2025
https://ria.ru/20250815/estoniya-2035464545.html
Эстонская оппозиция призвала к проведению досрочных парламентских выборов
Эстонская оппозиция призвала к проведению досрочных парламентских выборов - РИА Новости, 15.08.2025
Эстонская оппозиция призвала к проведению досрочных парламентских выборов
Оппозиционные партии Эстонии призвали к проведению досрочных парламентских выборов, сообщает телерадиокомпания ERR. РИА Новости, 15.08.2025
2025-08-15T10:31:00+03:00
2025-08-15T10:31:00+03:00
в мире
эстония
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156058/27/1560582763_0:765:2049:1917_1920x0_80_0_0_130602984c6e116a8ab9342765db92ee.jpg
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Оппозиционные партии Эстонии призвали к проведению досрочных парламентских выборов, сообщает телерадиокомпания ERR. "Оппозиционные партии хотят досрочных выборов... Инициатором внеочередных выборов в основном выступает лидер партии Isamaa", - говорится в публикации на сайте ERR. Отмечается, что конституция Эстонии, хоть и с трудностями, но позволяет проведение досрочных выборов, но ранее такая практика еще не проводилась. При этом ERR со ссылкой на опрос социологической службы Norstat сообщает, что 58% граждан Эстонии считают, что в стране необходимо провести досрочные парламентские выборы. Опрос проводился с 31 июля по 1 августа среди тысячи граждан Эстонии. Очередные парламентские выборы в стране назначены на 2027 год.
https://ria.ru/20250803/estoniya-2033054345.html
эстония
2025
в мире, эстония
В мире, Эстония
Эстонская оппозиция призвала к проведению досрочных парламентских выборов

ERR: оппозиция призвала к проведению досрочных парламентских выборов в Эстонии

Государственный флаг Эстонии
Государственный флаг Эстонии - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Государственный флаг Эстонии . Архивное фото
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Оппозиционные партии Эстонии призвали к проведению досрочных парламентских выборов, сообщает телерадиокомпания ERR.
«
"Оппозиционные партии хотят досрочных выборов... Инициатором внеочередных выборов в основном выступает лидер партии Isamaa", - говорится в публикации на сайте ERR.
Отмечается, что конституция Эстонии, хоть и с трудностями, но позволяет проведение досрочных выборов, но ранее такая практика еще не проводилась.
При этом ERR со ссылкой на опрос социологической службы Norstat сообщает, что 58% граждан Эстонии считают, что в стране необходимо провести досрочные парламентские выборы. Опрос проводился с 31 июля по 1 августа среди тысячи граждан Эстонии.
Очередные парламентские выборы в стране назначены на 2027 год.
В миреЭстония
 
 
